Lovitură la Masked Singer România! Motivul pentru care Pro TV a decis, de fapt, să o înlocuiască pe Inna

Inna a fost înlocuită de la Masked Singer România, iar la masa detectivilor a venit o nouă personalitate. Irina Rimes se pare că o va înlocui pe cântăreață și va sta alături de Horia Brenciu, Mihaela Rădulescu și Alex Bogdan.

Inna se pare că a lipsit de la masa detectivilor Masked Singer, iar Irina Rimes a fost cea care i-a locul. Artista a fost „răpită” de una dintre măștile din concurs, iar detectivii trebuie să se zbată să o elibereze.

Inna, înlocuită de la Masked Singer România

Se pare că Papagalul, una dintre măștile acestui sezon, ar fi decis să o răpească e Inna de la masa detectivilor, ca o răzbunare pentru că a fost scos din concurs.

Momentul pregătit de către Pro TV a fost o surpriză pentru telespectatori, iar cei care au fost nevoiți să o elibereze pe Inna au fost detectivii. Papagalul le-a întins o adevărată capcană așa că producătorii au decis să o aducă la masa juraților pe Irina Rimes, cea care a dat viață unui dintre cele mai iubite personaje din sezonul trecut.

„Credeați că ați scăpat de Papagal, mare greșeală, răzbunarea mea abia acum începe. V-am răpit membrul cel mai de preț al juriului, cea care se laudă că m-a descoperit și sunt pus pe rele. Dar da, puteți să o răscumpărați. Cu ce preț?

De când am fost scos din concurs, nu am dormit o noapte, am tras cu urechea, am spionat tot ce se întâmplă în culise, am adunat informații importante despre celelalte măști și v-am pregătit câte un plic cu secretele cele mai de preț ale vedetelor rămase în concurs. Acesta este prețul răscumpărării: deschideți pe rând fiecare indiciu oferit de mine și să-i demascați pe toți”, le-a transmis Papagalul detectivilor de la Masked Singer.

Cine a fost Papagalul în emisiunea de la Pro TV

Papagalul a apărut în noul sezon de Masked singer România, iar detectivii l-au descoperit rapid și l-au demascat așa că a ratat cursa pentru marele trofeu. Astfel, se pare că el a decis un plan de răzbunare, prin care dorește să își ia șansa înapoi.

Papagalul de la Masked Singer a fost descoperit la finalul lunii octombrie, iar sub mască se ascundea Alex Velea. În prezent, nu se știe dacă aceeași persoană a venit deghizată în platou, sau dacă este o nouă vedetă care încearcă să îi inducă în eroare pe jurați.

