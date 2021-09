Surpriză la Pro TV: Cine era Cameleonul de la ”Masked Singer”. Mihaela Rădulescu: ”Toate indiciile duceau la el”

Cătălin Zmărăndescu a fost Cameleonul de la ”Masked Singer”. Niciunul dintre detectivi nu l-a ghicit, deși Mihaela Rădulescu s-a gândit că ar putea fi vorba despre el: „Toate indiciile duceau la el, l-am văzut în Ferma. E un sensibil, nu doar bine făcut”.

Cameleonul de la ”Masked Singer” – Cătălin Zmărăndescu

„Cred că mă reprezintă. Am avut o viață tumultoasă și am reușit să mă adaptez la orice situație. Am reușit să schimb câte ceva de fiecare dată”, a spus Zmărăndescu, potrivit maskedsinger.protv.ro.

El a vorbit și despre marea provocare a rolului pe care l-a jucat: „Cel mai greu a fost să cânt: nu am voce, nu am nicio legătură cu muzica. De dansat nici vorbă, nu că aș fi vreun dansator mai bun ca ursul, dar la cât de greu și incomod era costumul, dacă picam pe spate rămâneam acolo ca un cărăbuș”.

„A fost interesant să văd cât de meticuloși și secretoși au fost producătorii. Pune mănuși, pune mască, gărzi de corp, schimbat de mașini în păduri. Aveam impresia că m-au răpit talibanii!”, a mai spus el.

Întrebat cât de greu i-a fost să dea viață acestui personaj, Cătălin Zmărăndescu a răspuns că nu i-a fost greu deloc deoarece „pentru copiii mei interpretez zilnic personaje”.