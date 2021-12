Leonard Doroftei, cu gândul la România: „Este o decizie pe care am s-o regret toată viața” (VIDEO)

Nemulțumit de cum îi merg afacerile în România, Leonard Doroftei a decis să se mute definitiv în Canada, în anul 2019, decizie pe care fostul mare boxer o regretă. La doi ani de când „Moșu'” a plecat împreună cu familia sa pe continentul american, fostul campion mondial de la categoria semi-ușoară și-a împărtășit gândurile într-un interviu.

Lui Leonard Doroftei îi este dor de România. Decizia de a se muta din țara natală a luat-o „la nervi”.

„Totul, totul îmi lipsește! De la înjurături, până la tăiatul porcului. Totul! Aerul ăla pe care îl respiri. Am luat o decizie, la nervi, pe care am s-o regret toată viața”, a recunoscut Leonard Doroftei, potrivit AS.ro.

Cu ce se ocupă Leonard Doroftei în Canada

În Canada, Leonard Doroftei are propria sală de box. „Moșu'” postează frecvent în social media antrenamentele din sală, pentru fanii din România.

Când nu se află în sală, Leonard Doroftei se ocupă de treburile casnice.

„Dacă am antrenament, mă duc la antrenament. Dacă n-am, îmi caut de treabă, mai mătur prin casă, dau cu aspiratorul, șterg praful pe șemineu, în baie. Sunt vecin cu Diaconu, ne pregătim, ne ducem să tăiem porcul zilele astea!”, a transmis Leonard Doroftei.

De asemenea, fostul mare campion are și investiții în domeniul imobiliar. „E un domeniu în care am căutat să investesc (n.r. imobiliare). E destul de bine. Nu mă plâng. (…)”, a declarat Doroftei pentru Prosport, în octombrie.

Doroftei a decis să plece din Ploiești după o dispută cu autoritățile locale. Fostul boxer a avut un bar localizat la stadion, pe care a fost nevoit să-l părăsească, în urma măsurilor impuse după dezastrul de la Colectiv și a interdicției legată de comercializarea băuturilor alcoolice în perimetrul arenei sportive.

Fostul mare campion a declarat că s-a simțit tratat „ca un cerșetor”, motiv pentru care s-a hotărât să părăsească definitiv România.