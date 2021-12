Mihaela Rădulescu a călcat strâmb! Vedeta de la Masked Singer și-a înșelat iubitul cu un alt bărbat din showbiz

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai cunoscute vedete TV din România, iar viața ei personală, în special poveștile de iubire au fost mereu în centrul atenției. Recent, a ieșit la iveală un detaliu neașteptat din viața detectivului de la Masked Singer, un moment în care Mihaela a călcat strâmb și și-a înșelat iubitul.

Acesta din urmă se pare că a trăit o adevărată dezamăgire la acel moment, mai ales că a prins-o pe frumoasa brunetă cu celălalt bărbat.

Citiți și: Se dă bătălia vedetelor la „Survivor”. Apariții neașteptate pe platoul showului: „Dacă vreţi rating, ascultaţi-mă, că ştiu ce zic”

Mihaela Rădulescu și-a înșelat iubitul cu un alt bărbat din showbiz

Primul soț al vedetei, Bogdan Rădulescu, a povestit recent un episod din trecutul celor doi. Se pare că Mihaela l-a înșelat cu un bărbat din showbiz, un dansator cunoscut la acel moment, pe nume Laurențiu. După ce a avut mai multe semnale că ceva s-ar întâmpla, fostul soț al Mihaelei i-a prins într-o zi pe cei doi, chiar în pat.

„Se împrietenise la facultate cu Brânduşa Novac. A intrat în trupa ei de dans sportiv, de la Casa de Cultură a Studenţilor (…) Venea târziu acasă, apoi a început să lipsească nopţile.

Mai treceam şi eu pe la repetiţii, să înţeleg ce se întâmplă (…) Aveam tot mai multe semnale că-mi ascunde ceva. Apoi, din păcate, am avut confirmarea. Când am venit într-o zi acasă, pe neaşteptate, am prins-o în pat cu un dansator, Laurenţiu, coleg cu ea de trupă”, a povestit Bogdan Rădulescu, potrivit România TV.

Citiți și: Agresoarea Cristinei Joia și-a primit pedeapsa: „Nu e ceva ce îmi doream neapărat”

Mihaela Rădulescu, căsătorită de trei ori

În prezent, vedeta de la Pro TV trăiește o poveste de dragoste alături de austriacul Felix Baumgarthner, dar în trecut a avut trei căsnici.

Pe numele de fată Mihaela Țiganu, vedeta s-a căsătorit inițial cu Bogdan Rădulescu, în 1989. De la el, Mihaela a păstrat și numele de familie din prezent.

În 1997, vedeta de la Pro TV s-a căsătorit cu Ștefan Bănică Junior, mariaj ce s-a încheiat după doi ani, în 1999.

În 2004, Mihaela Rădulescu s-a căsătorit cu Elan Scwartzenberg, iar în 2008 cei doi au divorțat. Alături de Elan, vedeta are și un copil.

Citiți și: Liviu Dragnea, prima reacție despre presupusa despărțire de Irina Tănase: „Întotdeauna iau decizii spre mai bine”