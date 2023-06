Doliu uriaș! Anunțul făcut de Andi Moisescu: „Ne-ai frânt inimile”

Îndrăgitul prezentator de televiziune, Andi Moisescu, a publicat recent un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare. Juratul de la „Românii au talent” trece prin momente cumplite, după ce a aflat că și-a pierdut un prieten drag. Reacțiile urmăritorilor săi nu au întârziat să apară, relatează Capital.ro.

Andi Moisescu, în doliu

Andi Moisescu a postat, în această dimineață, un anunț trist pe rețelele de socializare. Juratul a încărcat pe Facebook o imagine în care apare alături de Nea Bebe, un „veteran” al terasei Baraka din Parcul Herăstrău. Bărbatul, care le aducea zâmbetele pe buze celor din jur, s-a stins din viață. Pe internet, Andi Moisescu a scris și un mesaj, în dreptul fotografiei.

„Nea Bebe, ne-ai frânt inimile. Dumnezeu să te odihnească. O să ne lipsești mult”, este mesajul notat de Andi Moisescu pe Facebook.

Pentru cei care nu știu, Terasa Baraka, din parcul Herăstrău, este un loc pe care Andi Moisescu îl frecventa foarte des, deoarece îi făcea o deosebită plăcere să stea la povești cu Nea Bebe.

Bărbatul era cunoscut printre vedete și lucra în local încă din anul 1999, când și-a deschis porțile. Absolvise Școala Populară de Arte. Pentru cei care nu știu, Terasa Baraka, din parcul Herăstrău, este un loc pe care Andi Moisescu îl frecventa foarte des, deoarece îi făcea o deosebită plăcere să stea la povești cu Nea Bebe. Juratul de la RAT a mărturisit, pe internet, că Nea Bebe era „sufletul skate parkului din Herăstrău”. La postarea lui Andi, prietenii virtuali i-au transmis mesaje de condoleanțe, scrie Cancan.ro.

Andi Moisescu a trăit o dramă, în copilărie

În cadrul unui interviu, Andi Moisescu mărturisea faptul că a trăit o adevărată dramă, în copilărie. Când acesta avea doar 4 ani, tatăl său a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Deși a fost părăsit de părintele său, Andi Moisescu nu i-a purtat vreodată ranchiună, pentru că, spunea juratul de la Pro TV, „fiecare face cum îl taie capul”.

„Orice copil resimte lipsa unui părinte. (…) E o situaţie tristă, din păcate, nu vreau să judec pe nimeni, fiecare face cum îl taie capul. Nici nu am avut cum să ţin legătura cu el. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, nu am reuşit, sub nicio formă. Ca să ţi-o zic p-aia dreaptă, am pierdut şi noţiunea de tată”.