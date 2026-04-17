Acasa » Monden » Kanye West pierde încă un concert în Europa. Unde a fost blocat concertul programat în iunie

Kanye West pierde încă un concert în Europa. Unde a fost blocat concertul programat în iunie

Iulia Petcu
17 apr. 2026, 18:31
Kanye West pierde încă un concert în Europa. Unde a fost blocat concertul programat în iunie
Muzeul Madame Tussauds din Londra a decis să rupă orice legături cu rapperul american Kanye West, sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. De ce a fost anulat concertul din Polonia
  2. Ce rol au avut declarațiile controversate ale artistului
  3. Unde mai poate concerta Ye în perioada următoare

Un nou concert al lui Kanye West provoacă reacții puternice în Europa, iar autoritățile intervin din nou. Stadionul din Chorzow, Polonia, a anunțat că va anula spectacolul programat în iunie, pe fondul controverselor legate de declarațiile artistului.

De ce a fost anulat concertul din Polonia

Conducerea stadionului Slaski din orașul Chorzow a transmis vineri că evenimentul programat pentru 19 iunie nu va mai avea loc. Decizia vine după presiuni publice și după reacțiile oficialilor polonezi din ultimele zile.

„Concertul nu va avea loc”, a declarat un reprezentant al stadionului, potrivit wyborcza.pl. „Vom informa organizatorul în câteva ore. Avocații noștri pregătesc o scrisoare cu privire la această chestiune.”

Măsura apare într-un context sensibil pentru Polonia, unde memoria Holocaustului rămâne un subiect central în spațiul public și politic. Ministrul Culturii, Marta Cienkowska, anunțase deja că autoritățile vor încerca să oprească evenimentul. Mesajul său a invocat direct trecutul tragic al țării în timpul ocupației naziste.

„Într-o țară marcată de istoria Holocaustului, nu putem pretinde că este vorba doar de divertisment”, a declarat joi oficialul polonez, potrivit Digi24.

Peste 1,1 milioane de oameni, majoritatea evrei, au fost uciși în lagărul de exterminare Auschwitz, iar milioane de evrei polonezi au pierit în timpul războiului.

Ce rol au avut declarațiile controversate ale artistului

Rapperul american, cunoscut în prezent sub numele Ye, s-a confruntat în ultimii ani cu reacții dure după remarci antisemite și după episoade în care a glorificat nazismul. Aceste poziții au generat critici internaționale și restricții în mai multe state.

În ianuarie, artistul și-a cerut scuze pentru comportamentul său și a susținut că episoadele respective au avut legătură cu o tulburare bipolară netratată. Tot atunci, el a renunțat la declarațiile anterioare de admirație față de Adolf Hitler.

Totuși, scandalurile recente continuă să influențeze programul său european, iar spectacolul din Franța fusese deja amânat zilele trecute. De asmenea, autoritățile din Marea Britanie i-au blocat accesul în Regatul Unit.

Unde mai poate concerta Ye în perioada următoare

Artistul a susținut spectacole în Statele Unite și în Mexico City în acest an. În același timp, alte concerte rămân programate în Europa și Asia, deși situația acestora poate suferi modificări.

DENT ESTET: Dinți ficși în 24 de ore – Soluția pentru un zâmbet estetic și funcțional într-o zi
