Elena Merișoreanu, despre cum se simte după operația suferită la genunchi: „Aveam niște dureri și mai mergeam și șchioapă”

Elena Merișoreanu a suferit o operație la genunchi, în urmă cu trei săptămâni. Cântăreața de muzică populară se află în plină recuperare și se deplasează cu ajutorul unui cadru.

Artista a mai suferit o intervenție asemănătoare la celălalt picior. Într-un interviu acordat recent, Elena Merișoreanu ne-a dezvăluit cum se simte după intervenția la genunchiul drept.

Elena Merișoreanu, operată la genunchi

Elena Merișoreanu a suferit o operație la genunchi, la piciorul drept, la aproape trei ani de când s-a operat prima dată la piciorul stâng. La , artista se deplasează cu un cadru, fără să se lase cu toată greutatea pe piciorul operat, potrivit recomandărilor medicului.

Intervenția artistei a avut loc în urmă cu trei săptămâni. Celebra cântăreață de muzică populară se află în recuperare, iar o bună perioadă de timp se va deplasa numai cu un cadru. Zilele acestea, artista va merge la control, pentru a-și scoate copcile de la operație.

„Am făcut, azi, trei săptămâni de când m-am operat. Aștept. Cred că pe la sfârșitul acestei săptămâni merg să îmi scoată copcile. Mă mai doare, dar nu ca înainte. Asta este. Medicul mi-a pus proteză la genunchi. Aveam niște dureri și mai mergeam și șchioapă. Nu mai puteam să mai stau în picioare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu! E foarte bine, că, după ce te recuperezi, nu te mai doare. Am mai fost operată la piciorul stâng. De doi ani și jumătate am proteză, dar nici nu simt că o am. Nu am pic de durere. Este nemaipomenit! E foarte bine”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru .

Elena Merișoreanu, nerăbdăroare să își reia activitatea

Elena Merișoreanu abia așteaptă să își reia activitatea. Interpreta susține că intervenția nu este una grea, însă recuperarea este mai complicată. Medicul a îndemnat-o să se deplaseze cu un cadru zilnic, dar să nu se lase cu toată greutatea pe piciorul operat.

„Sunt bine, abia aștept activitatea. Operația în sine nu este grea. Nici nu mi-a făcut anestezie generală. Dar vreau să spun că, fiind proteză și aia e cimentată, . Recuperarea e mai grea. A doua zi pe seară, te pune să mergi cu cadrul. Nu te lași de tot în picior, dar de deplasat trebuie să te deplasezi, în fiecare zi, destul de mult. Dar să nu mă las pe picior. Asta este! Dacă eram mai slabă, dura mai puțin recuperarea’, a declarat cântăreața de muzică populară.

„În concluzie, o perioadă trebuie să merg cu acest cadru, dar să nu mă las pe piciorul operat cu toată greutatea. Nu o să mor. Trece timpul repede. Fiind iarnă, activitățile sunt mai puține. Și nici nu mă mai interesează. A fost Revelionul artiștilor, în rest e mai slabă activitatea în perioada aceasta”, a mai completat artista.