Ella Vișan și Andrei Lemnaru au fost unii dintre concurenții „Insula Iubirii” care i-au ținut pe telespectatori cu sufletul la gură. Asta face ca și după terminarea emisiunii, fanii să fie în continuare curioși de cum merg lucrurile în viețile lor private, dar și în ce relații au rămas cei doi foști logodnici. Invitată recent într-o emisiune, fosta concurentă a emisiunii de la Antena 1 a vorbit cu lacrimi în ochi despre bărbatul cu care trebuia să se căsătorească în luna septembrie a acestui an.

Ce își dorește Ella Vișan pentru Andrei Lemnaru

După terminarea difuzării emisiunii, Ella Vișan a continuat să atargă atenția publicului prin postările sale din social media, dar și prin declarațiile pe care le-a făcut în emisiunile și podcasturile în care a fost invitată. Blondina, care s-a îndrăgostit în Thailanda de ispita Teo Costache și a luat decizia de a pune capăt relației cu logodnicul ei, face mărturisiri șocante.

Deși despărțirea lor a scos la iveală multe nereguli din relație, iar cei doi foști parteneri au continuat să își reproșeze anumite lucruri și după terminarea emisiunii, Ella Vișan a declarat de curând, cu lacrimi în ochi, că își dorește ca Andrei Lemnaru să fie fericit.

„Îmi doresc să îl știu bine, fericit și să aibă grijă de el. Este singurul bărbat cu care mi-am făcut planuri și doare ce a urmat după”, a declarat Ella Vișan, la .

Ce îi reproșează Ella Vișan fostului ei logodnit

Totuși, Ella Vișan a ținut să contrazică o serie de acuzații pe care le-a făcut Andrei Lemnaru la adresa ei. Tânărul a susținut, în repetate rânduri, că fosta lui logodnică a plecat din casa în care locuiau împreună, luând cu ea mai multe obiecte.

„La un moment dat, eu eram în UK, iar Maria cu Bianca m-au sunat pe videocall și Bianca, deși era rușinată, mi-a spus cum Andrei le-a povestit tuturor de la insulă, atât ispite, cât și concurenți, că aș fi plecat cu absolut totul din casă. Norocul meu a fost Maria, pentru că după insulă, m-a vizitat în și a știut cu adevărat cum a stat situația”, a mai spus blondina.