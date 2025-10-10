B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ella Vișan, mesaj cu ochii în lacrimi pentru Andrei Lemnaru: „Este singurul bărbat”

Ella Vișan, mesaj cu ochii în lacrimi pentru Andrei Lemnaru: „Este singurul bărbat”

B1.ro
10 oct. 2025, 23:31
Ella Vișan, mesaj cu ochii în lacrimi pentru Andrei Lemnaru: „Este singurul bărbat”
Sursa Foto: Facebook/ Ella Vișan
Cuprins
  1.  Ce își dorește Ella Vișan pentru Andrei Lemnaru
  2. Ce îi reproșează Ella Vișan fostului ei logodnit

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au fost unii dintre concurenții „Insula Iubirii” care i-au ținut pe telespectatori cu sufletul la gură. Asta face ca și după terminarea emisiunii, fanii să fie în continuare curioși de cum merg lucrurile în viețile lor private, dar și în ce relații au rămas cei doi foști logodnici. Invitată recent într-o emisiune, fosta concurentă a emisiunii de la Antena 1 a vorbit cu lacrimi în ochi despre bărbatul cu care trebuia să se căsătorească în luna septembrie a acestui an.

 

 

 Ce își dorește Ella Vișan pentru Andrei Lemnaru

După terminarea difuzării emisiunii, Ella Vișan a continuat să atargă atenția publicului prin postările sale din social media, dar și prin declarațiile pe care le-a făcut în emisiunile și podcasturile în care a fost invitată. Blondina, care s-a îndrăgostit în Thailanda de ispita Teo Costache și a luat decizia de a pune capăt relației cu logodnicul ei, face mărturisiri șocante.

Deși despărțirea lor a scos la iveală multe nereguli din relație, iar cei doi foști parteneri au continuat să își reproșeze anumite lucruri și după terminarea emisiunii, Ella Vișan a declarat de curând, cu lacrimi în ochi, că își dorește ca Andrei Lemnaru să fie fericit.

„Îmi doresc să îl știu bine, fericit și să aibă grijă de el. Este singurul bărbat cu care mi-am făcut planuri și doare ce a urmat după”, a declarat Ella Vișan, la emisiunea „Viața fără filtru”.

Ce îi reproșează Ella Vișan fostului ei logodnit

Totuși, Ella Vișan a ținut să contrazică o serie de acuzații pe care le-a făcut Andrei Lemnaru la adresa ei. Tânărul a susținut, în repetate rânduri, că fosta lui logodnică a plecat din casa în care locuiau împreună, luând cu ea mai multe obiecte.

„La un moment dat, eu eram în UK, iar Maria cu Bianca m-au sunat pe videocall și Bianca, deși era rușinată, mi-a spus cum Andrei le-a povestit tuturor de la insulă, atât ispite, cât și concurenți, că aș fi plecat cu absolut totul din casă. Norocul meu a fost Maria, pentru că după insulă, m-a vizitat în Londra și a știut cu adevărat cum a stat situația”, a mai spus blondina.

Tags:
Citește și...
Taylor Swift rupe topurile britanice. Ultimul album al artistei, pe primul loc în Regatul Unit.
Monden
Taylor Swift rupe topurile britanice. Ultimul album al artistei, pe primul loc în Regatul Unit.
Gestul cu care Irina Columbeanu a reușit să-și impresioneze tatăl: „Acum am aflat că…”
Monden
Gestul cu care Irina Columbeanu a reușit să-și impresioneze tatăl: „Acum am aflat că…”
Dan Negru, reacție după ce Mircea Cărtărescu nu a câștigat nici în 2025 Premiul Nobel: „Nu e corectă miștocăreala”
Monden
Dan Negru, reacție după ce Mircea Cărtărescu nu a câștigat nici în 2025 Premiul Nobel: „Nu e corectă miștocăreala”
Oana Roman, mărturisiri din suflet. Care sunt cele mari trei dorințe ale sale
Monden
Oana Roman, mărturisiri din suflet. Care sunt cele mari trei dorințe ale sale
Cum decurg discuțiile tensionate dintre Gina Pistol și Smiley? Artistul a dat din casă!
Monden
Cum decurg discuțiile tensionate dintre Gina Pistol și Smiley? Artistul a dat din casă!
Bianca Drăgușanu, după ce oamenii i-au criticat bărbia ascuțită: „Dacă nu vă place, dați skip mai departe”
Monden
Bianca Drăgușanu, după ce oamenii i-au criticat bărbia ascuțită: „Dacă nu vă place, dați skip mai departe”
Aluziva: „Eu puteam să mor în casă, cu tot cu copiii”. Ce s-a întâmplat și cum a fost tratată de serviciile de urgență
Monden
Aluziva: „Eu puteam să mor în casă, cu tot cu copiii”. Ce s-a întâmplat și cum a fost tratată de serviciile de urgență
Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu nu mai rabdă! Acuzații grave la adresa designerului: „M-a ținut în umbră. Mi-a restricționat joburile”
Monden
Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu nu mai rabdă! Acuzații grave la adresa designerului: „M-a ținut în umbră. Mi-a restricționat joburile”
Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”
Monden
Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”
Ce secret important a ieșit la iveală, abia acum, după moartea lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5
Monden
Ce secret important a ieșit la iveală, abia acum, după moartea lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5
Ultima oră
23:58 - Mihaela Bilic, sfaturi practice pentru consumul de lapte. Cum poate fi prevenită apariția disconfortului gastric
23:57 - Noi reguli pentru stăpânii de câini. Ce trebuie să știe toți proprietarii de animale
23:26 - Emmanuel Macron încearcă tot cu Lecornu. Președintele Franței a făcut nominalizarea de premier
23:15 - Războiul cibernetic în epoca Inteligenței Artificiale. Atacurile devin tot mai dificil de blocat
23:02 - Vladimir Putin critică alegerea Comitetului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe”
22:54 - Pensionarea anticipată în România. Cum afectează cuantumul pensiei și cum îl poți recupera
22:42 - Taylor Swift rupe topurile britanice. Ultimul album al artistei, pe primul loc în Regatul Unit.
22:19 - Gestul cu care Irina Columbeanu a reușit să-și impresioneze tatăl: „Acum am aflat că…”
22:19 - Amenințările lui Trump prăbușesc bursa. Casa Albă declanșează un nou război al tarifelor
22:03 - Poliția Română, vizată de ironii după „captura record” din Portul Constanța. Miliardul de euro falsificați era recuzită de film