Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Expoziție unică dedicată Reginei Maria

Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Expoziție unică dedicată Reginei Maria

Ana Beatrice
02 oct. 2025, 14:41
Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Expoziție unică dedicată Reginei Maria
Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Sura Foto: Facebook - British Embassy Bucharest
Cuprins
  1. De ce Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra
  2. Cum a fost primit monarhul la Londra
  3. Care este semnificația expoziției dedicate Reginei Maria

Regele Charles al III-lea a efectuat luni o vizită cu o puternică încărcătură simbolică la Institutul Cultural Român din Londra, unde a fost inaugurată o expoziție inedită dedicată Reginei Maria a României. Pentru prima dată, publicul britanic are ocazia să admire lucrările în acuarelă realizate de suverana României, o personalitate complexă și influentă, cunoscută nu doar pentru rolul său politic și diplomatic, ci și pentru sensibilitatea artistică.

Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Sura Foto: Facebook – British Embassy Bucharest

De ce Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra

Monarhul britanic a ales să își manifeste aprecierea pentru această aniversare istorică printr-un gest cu profunde semnificații culturale, fiind prezent la vernisajul expoziției „Marie of Romania, Artist Queen”. Evenimentul aduce în prim-plan o latură mai puțin cunoscută a Reginei Maria, prezentând publicului o selecție de acuarele delicate, pline de expresivitate, care reflectă pasiunea și sensibilitatea artistică a suveranei.

Expoziția nu se limitează însă la opera acesteia, ci integrează și obiecte de artă botanică din prestigioasa colecție „Transylvania Florilegium”, o lucrare monumentală ce surprinde bogăția și diversitatea naturală a Transilvaniei. Întregul proiect a fost curatoriat de Dr. Shona Kallestrup și Sorin Mărgărit, care au reușit să pună în valoare atât dimensiunea estetică, cât și cea simbolică a acestor creații.

Sura Foto: Facebook – British Embassy Bucharest

Cum a fost primit monarhul la Londra

Cu prilejul vizitei sale la Institutul Cultural Român din Londra, Regele Charles al III-lea a fost întâmpinat cu căldură de Laura Popescu, ambasadoarea României în Regatul Unit, și de Aura Woodward, directorul ICR Londra. Aceasta din urmă i-a prezentat suveranului britanic detaliile expoziției dedicate Reginei Maria, organizată într-un spațiu cu încărcătură aparte, Galeria Garrison Chapel, parte a Fundației Regelui.

Organizatorii au evidențiat faptul că această inițiativă se înscrie în linia unei afecțiuni profunde și de lungă durată pe care monarhul britanic o nutrește față de România, țară în care se întoarce adesea și unde, prin Fundația King’s, derulează numeroase proiecte culturale, educaționale și de protecție a mediului.

Sura Foto: Facebook – British Embassy Bucharest

Care este semnificația expoziției dedicate Reginei Maria

Expoziția „Marie of Romania, Artist Queen”, deschisă până la 12 octombrie 2025, marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, soția Regelui Ferdinand I. Este pentru prima oară când sunt expuse public lucrările ei în acuarelă. Regina Maria era descendentă a familiei regale britanice, verișoară primară cu Regele George al V-lea, bunicul Reginei Elisabeta a II-a, ceea ce o face rudă de sânge cu suveranul britanic.

