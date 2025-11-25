B1 Inregistrari!
Elwira Petre simte dorul mâncării de „acasă”. Ce preparate poloneze recomandă: „Vă las o mică listă”

25 nov. 2025, 23:35
Foto: captura video.

Elwira Petre recunoaște că, atunci când este în România, i se face des dor de preparate tradiționale poloneze. O vizită recentă în țara natală i-a permis să încerce mai multe mâncăruri, ceea ce a inspirat-o să facă o postare cu recomandări pe pagina ei de Instagram. Soția lui Mihai Petre a inclus atât produse sărate, cât și dulciuri.

Ce preparate poloneze recomandă Elwira Petre

Elwira Petre locuiește în România de mai bine de un deceniu, dar uneori, simte nevoia să se întoarcă în țara natală. Polonia nu îi oferă soției lui Mihai Petre doar ocazia de a regăsi cu persoane dragi, ci și a mânca preparate tradiționale de care i se face foarte dor în timpul dintre vizite.

„Îmi este mereu dor de mâncarea tradițională poloneză. Am fost recent, așa că am profitat la maximum de varietățile culinare de «acasă». Toate sunt gusturi care îmi amintesc de părinți, de locuri, prieteni și momente speciale.

Vreau să vă las o mică listă cu ce trebuie să încercați musai când ajungeți în Polonia.

  • Cârnați de orice fel (sunt cei mai buni!)
  • Pierogi, adică colțunași
  • Barszcz czerwony
  • Kluski śląskie, un fel de găluște
  • Placek ziemniaczany z mięsem, găluște prăjite din cartofi
  • Zapiekanka
  • Bigos, varză cu carne
  • Rață și gâscă
  • Żurek, care este o supă
  • Krokiety, clătite sărate cu carne sau ciuperci și varză
  • Golonka, ciolan
  • Kaszanka, cârnat cu hrișcă, organe și sânge de porc
  • Kiszka
  • Oscypek, brânză afumată
  • Pâine tradițională cu maia”, a scris Elwira pe pagina sa de Instagram.

Care sunt deserturile poloneze preferate de Elwira Petre

Iar polonezii sunt foarte buni și când vine vorba de deserturi. Elwira Petre a făcut și o listă cu preparate dulci care ar trebui încărcate cel puțin o dată în viață. Avantajul, spune soția lui Mihai Petre, este că toate cele recomandate de ea pot fi găsite ușor în restaurante și cofetării ieftine din Polonia.

„Și ceva dulce:

  • Gogoșile sunt diferite de cele din România
  • Sernik, cheesecake
  • Miodownik, prăjitură cu miere
  • Mazurek
  • Karpatka, un fel de cremsnit
  • Jabłecznik, plăcintă cu mere
  • Jagodzianki
  • Makowiec, prăjitură cu mac
  • Drożdżówka

Și nu este nevoie să căutați restaurante super fancy. Există baruri «Bar Mleczny» (nume popular) unde poți mânca mâncare făcută ca la mama acasă, foarte gustoasă și ieftină. Iar prăjituri și deserturi găsiți în orice cofetărie”, a adăugat vedeta.

