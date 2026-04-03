Alexia Eram: „Cu cât crești, îți dai seama că nu mai e totul așa de roz”. Ce spune despre viața de cuplu

03 apr. 2026, 09:01
Alexia Eram: „Cu cât crești, îți dai seama că nu mai e totul așa de roz”. Ce spune despre viața de cuplu
Sursa: Instagram/alexiaeram
Cuprins
  1. De ce a ales Alexia Eram discreția în viața de cuplu
  2. Ce exemple a dat pentru conflictele cotidiene în cuplu
  3. Ce a învățat Alexia Eram până la vârsta de 26 de ani

Alexia Eram a declarat în podcastul „BadassMom”, realizat de Giulia, că își păstrează relația mai discretă, explicând că o protejează mai mult decât în trecut și că nu o ascunde complet. Această alegere îi aduce liniște și echilibru, iar artista, fiica Andreei Esca, a detaliat și ce a învățat despre iubire până la 26 de ani.

De ce a ales Alexia Eram discreția în viața de cuplu

În dialogul din podcastul „BadassMom”, realizat de Giulia, Alexia Eram a explicat motivele pentru care preferă să fie mai discretă în privința relației sale.

„Relația mea, da, relația mea, să zic că o păstrez mai pentru mine, dar nu o ascund. Adică nu o ascund, mai postez, dar o țin mult mai pentru mine decât cum făceam în trecut”, a mărturisit ea.

Schimbarea de atitudine urmărește protejarea vieții de cuplu: „Și sunt mai liniștită, cred că lucrurile care, repet, lucrurile care sunt puțin mai protejate nu are cum să le strice lumea. Că nu știe nimeni, adică sunt acolo, acasă”.

Ce exemple a dat pentru conflictele cotidiene în cuplu

Alexia a menționat situații aparent mărunte care pot genera tensiuni în cuplu, subliniind că problemele cotidiene pot escalada dacă nu sunt gestionate prin comunicare. Ca exemplu, artista a oferit situații uzuale: „Nu știu, n-ai spălat vatele. Nu știu, ceva de curățenie. De ce n-ai luat chiloții de pe jos?”.

Tensiunile nu sunt întotdeauna legate de probleme majore, ci de obiceiuri și responsabilități zilnice, spune ea.

Ce a învățat Alexia Eram până la vârsta de 26 de ani

Alexia Eram a spus că, deși nu a avut foarte multe relații, a învățat „foarte multe lucruri” despre iubire și maturitate până la 26 de ani: „Comunicarea cred că este foarte importantă, dar real. Adică chiar să găsești un om care să te asculte. Cred că este foarte important și să fii ascultat”, a afirmat ea.

În continuare, artista a explicat că maturizarea reduce naivitatea: „Cred că am învățat să nu fiu atât de naivă, dar cred că asta vine și cu maturitate. Cred că la 16 ani ai o altă încredere și o altă naivitate, să zic. Și cu cât crești, îți dai seama că nu mai e totul așa de roz”. De asemenea, a îndemnat la „check-ups” periodice în relație pentru menținerea unei comunicări reale și a unei înțelegeri reciproce.

