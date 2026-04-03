Alexia Eram a declarat în podcastul „BadassMom”, realizat de Giulia, că își păstrează relația mai discretă, explicând că o protejează mai mult decât în trecut și că nu o ascunde complet. Această alegere îi aduce liniște și echilibru, iar artista, fiica Andreei Esca, a detaliat și ce a învățat despre iubire până la 26 de ani.
„Relația mea, da, relația mea, să zic că o păstrez mai pentru mine, dar nu o ascund. Adică nu o ascund, mai postez, dar o țin mult mai pentru mine decât cum făceam în trecut”, a mărturisit ea.
Schimbarea de atitudine urmărește protejarea vieții de cuplu: „Și sunt mai liniștită, cred că lucrurile care, repet, lucrurile care sunt puțin mai protejate nu are cum să le strice lumea. Că nu știe nimeni, adică sunt acolo, acasă”.
Alexia a menționat situații aparent mărunte care pot genera tensiuni în cuplu, subliniind că problemele cotidiene pot escalada dacă nu sunt gestionate prin comunicare. Ca exemplu, artista a oferit situații uzuale: „Nu știu, n-ai spălat vatele. Nu știu, ceva de curățenie. De ce n-ai luat chiloții de pe jos?”.
Tensiunile nu sunt întotdeauna legate de probleme majore, ci de obiceiuri și responsabilități zilnice, spune ea.
Alexia Eram a spus că, deși nu a avut foarte multe relații, a învățat „foarte multe lucruri” despre iubire și maturitate până la 26 de ani: „Comunicarea cred că este foarte importantă, dar real. Adică chiar să găsești un om care să te asculte. Cred că este foarte important și să fii ascultat”, a afirmat ea.
În continuare, artista a explicat că maturizarea reduce naivitatea: „Cred că am învățat să nu fiu atât de naivă, dar cred că asta vine și cu maturitate. Cred că la 16 ani ai o altă încredere și o altă naivitate, să zic. Și cu cât crești, îți dai seama că nu mai e totul așa de roz”. De asemenea, a îndemnat la „check-ups” periodice în relație pentru menținerea unei comunicări reale și a unei înțelegeri reciproce.