EXCLUSIV| Alin Simoiu, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, aruncă BOMBA despre Teo: „Forțează puțin aparențele”

Alin Simoiu, , a făcut declarații surprinzătoare! Contactat de jurnaliștii B1TV, a făcut dezvăluiri impresionante.

Alin a vorbit atât despre Teo, ispită în sezonul 9 în cadrul , cât și despre concurenta Bianca Dan. Acesta a clarificat situația, în ceea ce o privește pe iubita lui Marian Grozavu, după controversa care s-a iscat în urma mărturisirilor femeii.

Alin Simoiu, despre Teo: „Dacă va nega acest aspect la final, va fi complet neasumat”

Alin a participat în calitate de ispită la show-ul din Thailanda nu o dată, ci de două ori, consecutiv. Acesta a reușit să pună concurentele pe jar și, deși în sezonul 9 nu mai apare la TV, fosta ispită este la curent cu ce se petrece pe „insulă”.

Bărbatul îl cunoaște pe Teo, cel care în actualul sezon s-a apropiat considerabil de concurenta Ella Vișan. Cei doi au fost colegi în sezonul precedent, iar Alin a reușit să îl „citească”, îndeajuns încât să spună o părere despre cât de real este Teo în legătura pe care a creat-o anul acesta cu Ella.

Potrivit spuselor lui, Teo ar îndrăgi-o pe Ella cu adevărat, însă, la cum îl cunoaște, atitudinea lui pare puțin „forțată”.

„Am văzut câteva secvențe, într-adevăr. Având în vedere că am fost colegi sezonul trecut, în acest sezon îmi lasă impresia că forțează puțin aparențele și încearcă să pară ceea ce nu este. Probabil uita ca telespectatorii au un filtru extraordinar de a analiza și de a-și da seama de adevărata intenție a tuturor celor care participă la acest test. Față de sezonul trecut, se distinge o oarecare diferență de abordare, de comportament. Nu consider că joacă rolul de ispită, cel puțin nu acum, când lucrurile au avansat între el și Ella. Se poate observa clar că s-a îndrăgostit, sau cel puțin că îi place Ella, ca este interesat de ea dincolo de “task-ul” pe care îl are în cadrul emisiunii, iar dacă el va nega acest aspect la final, va fi complet neasumat. Oricum, indiferent ce ar spune, oamenii văd și înțeleg mult mai multe. La fel cum a fost în cazul tuturor concurenților și în cazul ispitelor de-a lungul celor 9 sezoane”, a declarat Alin Simoiu pentru site-ul B1TV.

Ce legătură există între Alin și concurenta Bianca Dan

Întrebat despre legătura dintre el și concurenta Bianca Dan, partenera de viață a lui Marian, Alin a clarificat situația. Bărbatul a mărturisit că între el și Bianca, relația a fost una strict profesională, bruneta ajutându-l în vânzarea unui apartament.

„Nu știu ce a lăsat Bianca de înțeles, însă nu este nimic de interpretat. Din punctul meu de vedere a fost strict o relație de business, așa cum a povestit, m-a ajutat cu vânzarea unui apartament. Nimic mai mult”, a adăugat fosta ispită.

Fosta ispită de la „Insula Iubirii”: „Am ajuns la spital din cauza epuizării”. Ce a pățit bărbatul

Într-un interviu, Alin povestea că în ultima perioadă s-a axat exclusiv pe carieră și pe afacerile pe care își dorește să le dezvolte. Ne-am dorit să aflăm dacă situația s-a schimbat cumva și sectorul amoros din viața lui a căpătat o altă formă, însă acesta a explicat că lucrurile sunt identice. Este foarte preocupat de muncă, iar acest lucru i-a cauzat chiar probleme de sănătate, Alin ajungând la medic din cauza oboselii.

„Nu s-a schimbat absolut nimic. Dimpotrivă, muncesc mai mult. Nici vorbă de implicări amoroase, ba chiar am ajuns la urgențe din cauza epuizării. Când îmi propun ceva, nimic nu mă poate opri”, a precizat bărbatul.

Cum este Alin la un an de la difuzarea emisiunii

Deși timpul a trecut rapid, lumea încă nu l-a uitat. Alin este încă în atenția publică, iar urmăritorii înfocați ai emisiunii sunt interesați de cum decurg lucrurile în viața lui, poate în speranța că o să îl revadă pe micile ecrane.

„(n.r. Cum este Alin la un an de la difuzarea emisiunii?) Alin este un om câștigat din punctul de vedere al experienței acumulate la Insula Iubirii. La un an după difuzare, sunt recunoscător tuturor celor care încă mă apreciază pentru ceea ce sunt. Sunt uimit și recunoscător”, a conchis fosta ispită, în exclusivitate, pentru site-ul B1TV.