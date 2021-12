Fostul principe Nicolae și Alina-Maria Binder așteaptă cel de-al doilea copil

Fostul prinicipe Nicolae și soția sa, Alina-Maria Binder au anunțat, în ajunului Sfântului Nicolae, că așteaptă cel de-al doilea copil.

„De multe ori, chiar și în perioadele dificile se întâmplă minuni. Pentru mine și Alina-Maria de Roumanie minunea este un nou membru al familiei”, este mesajul transmis pe pagina de Facebook al lui Nicolae al României.

Bebelușul regal se va naște în primăvara anului 2022.

„În ajunul sărbătorii Sfântului Nicolae, ocrotitorul copiilor, vă împărtășim bucuria că familia noastră va fi din nou binecuvântată. Cu multă emoție în suflet asteptăm al doilea copil al nostru, care va veni pe lume în primăvara anului 2022.

Ne bucurăm că bunul Dumnezeu , după Maria-Alexandra, ne îngăduie încă unul dintre neprețuitele miracole ale vieții”, se arată în comunicatul de presă transmis.

Alina Maria și fostul prinicpe Nicoalae au împreună o fiică în vârstă de 1 an

Alina-Maria și nepotul Regelui Mihai ua devenit pentru prima dată părinți pe 7 noiembrie 2020. Fiica lor, Maria-Alexandra a venit pe lume la Spitalul Polizu din Capitală.

”Trăim un moment cu totul special în familia noastră și, în emoțiile acestor clipe, mulțumim cu recunoștință pentru sprijinul și entuziasmul deosebit al românilor. Gânduri de aleasă prețuire pentru dăruirea personalului medical în aceste vremuri dificile.Regele Mihai ,bunicul meu ,ne ocrotește iar eu sunt mândru că port mai departe numele lui”, a declarat Nicolae al României.

Nicolae și-a pierdut titlul de Principe al României dincauza unui scandal legat de paternitatea unui copil nelegitim

Cu 7 ani în urmă, Nicolae a pierdut titlul de Principe al României și a fost exclus din linia de succesiune la Tronul României, motivul acestei decizii fiind neclar. Totuși, presa a speculat la momentul respectiv că unul dintre motivele care au condus la excluderea sa din familia regală a fost că fosta sa iubită, Nicoleta Cîrjan era însărcinată, iar el a refuzat să-și recunoscă copilul.

În urma unui test de paternitate s-a stabilt că fetița, născută în ianuarie 2016 și botezată Iris Anna, este fiica lui Nicolae. Deși a fost de acord să participe la creșterea ei, Nicolae a anunțat că nu își asumă o relație cu mama copilului.

„În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reieșind că sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legală față de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider că orice aspect legat de viața acestuia este de natură strict privată. Din dorința expresă de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să încetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”, a scris Nicolae al României, pe Facebook