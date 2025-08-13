De-a lungul a peste trei decenii în Hollywood, Halle Berry a fost în centrul atenției nu doar pentru cariera sa de succes, ci și pentru relațiile amoroase intense, căsătoriile mediatizate și dosarele în instanță. Află în acest articol cum decurge relația ei cu Van Hunt, potrivit , citat de Cancan.

Berry și Hunt s-au întâlnit în 2020, în timpul pandemiei, când distanțarea fizică i-a făcut să își descopere dragostea prin discuții lungi.

„Am fost obligați să ne conectăm doar prin minte și suflet înainte ca trupurile să decidă”, a declarat actrița pentru AARP Magazine.

Halle Berry afirmă că relația cu Van Hunt i-a schimbat complet viziunea asupra .

„Când ești iubită și sprijinită ca femeie, totul se transformă. Ziua devine mai luminoasă, viața mai frumoasă, iar oportunitățile par nelimitate”, a spus ea într-un interviu pentru Extra în 2021, potrivit sursei citate.

Cei doi nu se feresc să își arate dragostea în public, distribuind și mesaje pe rețelele sociale, dar își păstrează intimitatea în ceea ce privește detaliile esențiale.

Această combinație de deschidere și discreție pare a fi una dintre secretele unei relații lungi între cei doi, din ultimii ani.

Deși Berry nu a anunțat nimic despre căsătorie, fanii cred că Van Hunt ar putea fi „ultimul capitol” din povestea ei de dragoste, dar primul care este cu adevărat fericit și liniștit.