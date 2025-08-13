B1 Inregistrari!
Ella de la „Insula Iubirii", mesaj de dragoste pe rețelele de socializare. Cine este bărbatul important din viața ei

Ella de la „Insula Iubirii”, mesaj de dragoste pe rețelele de socializare. Cine este bărbatul important din viața ei

Elena Boruz
13 aug. 2025, 21:16
Ella de la „Insula Iubirii”, mesaj de dragoste pe rețelele de socializare. Cine este bărbatul important din viața ei
Sursă foto: Instagram/@ellainstaa

Ella Vișan, concurentă la „Insula Iubirii”, a postat un mesaj de dragoste, foarte emoționant, pe rețelele de socializare. Postarea îi este adresată unui bărbat extrem de important din viața ei.

Ella a pășit în show-ul tentației alături de Andrei Lemnaru, logodnicul ei. Dacă în urmă cu câteva zile își cerea iertare de la mama ei, pentru ipostazele în care a apărut în emisiune, de data aceasta altă persoană este vizată.

Cuprins:

  • Ella: „Ai fost scutul meu nevăzut”. Cui a adresat femeia mesajul
  • Cum și-a cerut iertare Ella de la mama ei

Ella: „Ai fost scutul meu nevăzut”. Cui a adresat femeia mesajul

Ella a postat un mesaj emoționant, ca o declarație de dragoste, dedicat tatălui său. Din postare reiese că acesta s-a stins din viață, iar blondina îi duce dorul nespus.

„Există o iubire care nu se stinge, o protecție pe care nici timpul, nici distanța nu o pot șterge. Ai fost scutul meu nevăzut, brațele care m-au cuprins chiar și dincolo de lume, glasul care îmi răspunde în liniștea nopților mele. Pentru mine, iubirea este protecție. Și tu, tată, ai fost singurul care mi-a dăruit-o în forma ei pură. Te simt în vânt, în lumina blândă a dimineților, și în pașii mei, atunci când nu știu încotro să merg”, este mesajul distribuit de Ella Vișan, pe Instagram.

Cum și-a cerut iertare Ella de la mama ei

Concurenta i-a cerut iertare mamei ei pentru faptul că a văzut-o la televizor în stare de ebrietate. Aceasta a mărturisit că se simte rușinată, iar din acest motiv nu a putut viziona episodul.

„Nu am reușit să mă uit la episod. Nu încă. Pentru că, deși nu mi-e frică să fiu vulnerabilă, mi-e frică de penibil – mai ales atunci când știu că mama mea mă privește. Și pentru EA îmi cer scuze. Încă o dată. Dar știți ce? Am trecut și peste asta. Mi-am asumat acest hop. L-am dus. Nu-l voi justifica, nu-l voi comenta. Dacă vreodată voi simți nevoia să spun mai mult, o voi face la final”, a scris Ella pe rețelele de socializare.

