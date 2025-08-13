Ella de la „Insula Iubirii”, mesaj de dragoste pe rețelele de socializare. Cine este bărbatul important din viața ei

Ella Vișan, concurentă la „Insula Iubirii”, a postat un mesaj de dragoste, foarte emoționant, pe rețelele de socializare. Postarea îi este adresată unui bărbat extrem de important din viața ei.

Ella a pășit în show-ul tentației alături de Andrei Lemnaru, logodnicul ei. Dacă în urmă cu câteva zile își cerea iertare de la mama ei, pentru ipostazele în care a apărut în emisiune, de data aceasta altă persoană este vizată.

Ella a postat un mesaj emoționant, ca o declarație de dragoste, dedicat tatălui său. Din postare reiese că acesta s-a stins din viață, iar îi duce dorul nespus.

„Există o iubire care nu se stinge, o protecție pe care nici timpul, nici distanța nu o pot șterge. Ai fost scutul meu nevăzut, brațele care m-au cuprins chiar și dincolo de lume, glasul care îmi răspunde în liniștea nopților mele. Pentru mine, iubirea este protecție. Și tu, tată, ai fost singurul care mi-a dăruit-o în forma ei pură. Te simt în vânt, în lumina blândă a dimineților, și în pașii mei, atunci când nu știu încotro să merg”, este mesajul distribuit de Ella Vișan, pe

Concurenta i-a cerut iertare mamei ei pentru faptul că a văzut-o la televizor în stare de ebrietate. Aceasta a mărturisit că se simte rușinată, iar din acest motiv nu a putut viziona episodul.

„Nu am reușit să mă uit la episod. Nu încă. Pentru că, deși nu mi-e frică să fiu vulnerabilă, mi-e frică de penibil – mai ales atunci când știu că mama mea mă privește. Și pentru EA îmi cer scuze. Încă o dată. Dar știți ce? Am trecut și peste asta. Mi-am asumat acest hop. L-am dus. Nu-l voi justifica, nu-l voi comenta. Dacă vreodată voi simți nevoia să spun mai mult, o voi face la final”, pe rețelele de socializare.