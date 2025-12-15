Lili Sandu a povestit că a trebuit să prezinte emisiunea „Vorbește lumea” și când fiul ei era pe masa de operație sau mama ei era bolnavă. Dar nu a fost chiar o corvoadă, ci mai mult o terapie, mai ales că i-a avut alături pe colegii ei. De asemenea, și soțul i-a fost aproape în acele momente grele.

Lili Sandu, despre provocarea de a prezenta emisiuni la TV

„Sunt deja trei ani de zile de când prezint emisiunea ‘Vorbește lumea’ și au fost clipe în care Thomas era pe masa de operație, iar eu trebuia să fiu dimineața la filmări. Și mama a trecut printr-un moment foarte greu, de viață și de moarte, aș putea spune, a fost bolnavă, iar eu am fost la emisiune și mi-am făcut treaba. Am avut atacuri de panică pe care am încercat să le maschez… Dar, mai presus de toate, contează că merg la emisiune cu foarte mare pasiune.

Asta nu înseamnă că îi neglijez pe cei pe care-i iubesc, Doamne ferește! Ceea ce vreau să zic este că pentru mine prezența pe platourile de filmare e ca o terapie în momentele grele și nici n-am fost nevoită să mă ascund prea mult, pentru că oamenii exact asta apreciază la mine și la colegii mei, că suntem reali.

Noi așa suntem, cum ne vedeți la TV, n-o jucăm! În momentele despre care vorbeam, colegii mei au fost alături de mine și am simțit atât de multă căldură din partea lor, și era, ți-am zis, fix ca o terapie pentru mine să fiu pe platourile de filmare, și nu pe holurile spitalelor”, a susținut Lili Sandu, pentru

Lili Sandu, norocoasă cu soțul pe care-l are

Întrebată cum este Silviu ca tată și ca soț, Lili Sandu a răspuns: „Este minunat, n-aș fi reușit fără el. Am avut în primul an de maternitate și până m-am adunat de jos și am refăcut toate piesele puzzle-ului numit Lili Sandu, el a fost mereu lângă mine, m-a susținut. Suntem o echipă foarte puternică și este important pentru mine că a fost acolo și m-a înțeles, fără prea multe discuții, fără prea multe întrebări, fără prea multe ‘de ce-uri’. Pur și simplu, a fost acolo și m-a ridicat. Iar ca tată n-am ce să-i reproșez. Nu că este logodnicul meu sau tatăl lui Thomas, dar este un om extraordinar, este atât de echilibrat”.

Lili Sandu a mai susținut că ea și soțul ei se completează perfect în stilul de creștere a copilului: „De multe ori, nu știu ce să fac cu parentingul ăsta. Nici nu știu cum e mai bine. Eu, de obicei, îmi ascult intuiția, nu citesc cărți de parenting. Dar ca să vedeți diferența dintre noi… Silviu e genul care spune: ‘Tati, hai să ne așezăm, să discutăm’, iar eu: ‘Thomas, dacă nu faci asta până număr la zece, ne supărăm!’ Silviu are mult mai multă răbdare, dar, deh, e și mai tânăr, n-ai ce să faci”.