Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Cu ce preparate se delectează miliardarul

Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Cu ce preparate se delectează miliardarul

Adrian Teampău
10 sept. 2025, 13:38
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Cu ce preparate se delectează miliardarul
Ion Țiriac. Sursa foto: Hepta - Actionpress / ALTERPHOTOS SC.

Ion Țiriac este, poate, cel mai bogat om din România, ceea ce îi permite să-și satisfacă orice capriciu culinar. La banii lui, miliardarul poate comanda orice fel de mâncare, pregătit de cei mai rafinați bucătari din lume.

Cuprins:

  • Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac
  • Miliardarul preferă mâncărurile mai grele

Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac

Despre Ion Țiriac se știe că este un pasionat al petrecerilor tradiționale, la care invită oameni de afaceri dintre cei mai importanți, din Europa, unde se servesc preparate locale, stropite cu țuică și vinuri românești. Drept care, nu este de mirare că mâncarea sa preferată este specifică zonelor rurale din Ardeal, dar nu numai. El rămâne fidel bucătăriei tradiționale românești.

Una dintre verișoarele omului de afaceri, Mariana Stanciu, a povestit că acestuia îi plac mămăliga cu brânză, alături de cârnăciori și kaizer, o mâncare consistentă, țărănească. De asemenea, Ion Țiriac mănâncă, de fiecare dată când are ocazia, cu multă plăcere, ciorbă, fie că este de burtă, de legume  sau de fasole.

„Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretenţios la mâncare. Preferă mămăliguţa cu brânză, cârnăciori şi kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiţionale. De fapt, şi invitaţii lui tot aşa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli”, a povestit Mariana Stanciu pentru foodstory.protv.ro.

Miliardarul preferă mâncărurile mai grele

Miliardarul preferă anumite mâncăruri chiar dacă sunt mai grele, iar medicii i-au recomandat să le evite. Ion Țiriac nu poate renunța, cel puțin pe perioada sărbătorilor, la sarmale, cozonac sau mititei. Aceste mâncăruri, dezvăluie verișoara sa, îi amintesc de vremurile copilăriei și de meniurile pe care i le pregătea mama sa.

„Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a mai adăugat verișoara sa.

