Marisa Paloma a clarificat situația! De ce s-a dus în vacanță doar cu fiica ei

Marisa Paloma Aceasta a dat un răspuns, în urma sutelor de mesaje pe care le-a primit. De ce a ales să meargă în vacanța din Spania numai cu fiica ei, în vârstă de trei ani și jumătate? Ei bine, a mărturisit motivul!

Cele mai recente postări ale Marisei au stârnit multe controverse. Vacanța din Barcelona, alături de Iris, fetița ei, i-a făcut pe internauți să creadă că este vorba despre o despărțire între ea și soțul ei, Liviu.

De ce a ales o vacanță mamă-fiică? Să fie vorba de vreo despărțire?

Fosta concurentă „Bravo, ai stil!” a povestit de ce a făcut alegerea de a pleca cu Iris în vacanță. Conform spuselor ei, soțul ei, Liviu, se afla deja în Spania, în interes de serviciu.

Astfel, au ales să vină și ea cu fetița, la câteva zile distanță. Deci, nici gând de despărțire. Marisa și soțul ei sunt mai bine ca niciodată și au o familie superbă. Merg în vacanțe ori de câte ori au ocazia și petrec clipe de neuitat pe care le împărtășesc cu urmăritorii de pe social-media.

„Întrebarea care a fost cap de listă în DM-urile mele în ultimele zile a fost: de ce am venit singură cu Iris în Barcelona și de ce el nu este cu noi? Ei bine, el este deja aici. A venit cu câteva zile înainte pentru niște filmări și m-a întrebat dacă nu mi-ar plăcea să venim și noi, să transformăm totul într-o vacanță de familie. Așa că am mai rămas câteva zile în plus, mai ales că vremea e superbă.

Nu știu dacă aș fi făcut același lucru într-un alt oraș… deși, de ce nu? Dar fiind vorba despre Barcelona — oraș din Spania, țara în care m-am născut — vă jur, mă simt ca acasă aici”, a povestit Maria Paloma pe

Marisa vrea să se mute în Barcelona!

Pe lângă clarificarea făcută, Marisa a mai declarat ceva surprinzător. Influencerița își dorește să își cumpere un apartament, fie în Barcelona, fie în alt oraș din Spania. Femeia se simte apropiată de această țară, deoarece acolo s-a născut și beneficiază de dublă cetățenie.

„Zilele trecute am avut o discuție serioasă pe tema asta: ne-ar plăcea să ne cumpărăm un apartament aici, în Barcelona, sau într-un alt oraș din Spania. Având în vedere vremurile pe care le trăim, credem că e bine să avem și un plan B. Nu neapărat în Spania, dar cu siguranță nu în România. Spania e o opțiune reală pentru noi: m-am născut aici, am dublă cetățenie, vorbesc limba perfect, taxele sunt mai mici… și atunci, de ce nu?

Chiar m-am interesat zilele astea, cu livru (cred că te referi la livretul de familie sau alt document?), ce trebuie să fac ca să-mi reobțin actele, pentru că nu le mai am. O să încep demersurile imediat ce mă întorc în țară.

Revenind la vacanță: am rezervat cel mai frumos penthouse din toată Barcelona. O să vă las un link când ne întoarcem — merită toți banii, vă spun sincer. Îți taie respirația de când intri până vezi view-ul. Ce se vede în filmare e nimic pe lângă realitate. Și am prins și vreme perfectă.

Suntem binecuvântați. Chiar suntem binecuvântați”, a adăugat fosta concurentă „Bravo, ai stil”.