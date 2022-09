O nouă lovitură pentru Netflix. De ce oamenii renunță la abonamente și ce se întâmplă cu celebra platformă

De mai bine de 10 ani, Netflix a luat cu asalt piața platformelor de streaming, dar anul acesta a pierdut brusc teren: în raportul său pentru primul trimestru din 2022, compania a raportat o pierdere de 200.000 de abonați, deși, conform previziunilor, ar trebui , dimpotrivă, să mărească audiența cu 2,5 milioane de oameni.

Compania pierde în fața concurenților

Netflix a pierdut și în acțiuni: chiar și după publicarea primului raport, acestea au scăzut cu 35%, apoi știrile despre concedierea angajaților din departamentul de animație a încins spiritele. Compania cu cele mai așteptate două premiere ale acestui an: „House of the Dragon” și „Rings of Power” au fost lansate pe HBO Max și Amazon.

Netflix se poate lăuda în 2022 cu continuarea proiectelor „Bridgertons”, „Inventing Anna”, „Tinder Swindler”, dar acestea nu se vor ridica la nivelul prequel-urilor Game of Thrones și The Lord of the Rings.

Conducerea platformei de streaming este de părere că pierderea abonaților este asociată tocmai cu concurența, cu utilizarea unui cont de către mai multe persoane deodată (compania susține că cel puțin 100 de milioane de telespectatori folosesc conturile prietenilor, rudelor, colegilor lor), precum și cu încetarea activității în Rusia, care a reprezentat aproximativ 700 de mii de conturi.

Americanii renunță la abonamente

Un alt motiv este creșterea costului unui abonament lunar în Statele Unite ale Americii cu un dolar și jumătate. Din această cauză, 600.000 de telespectatori din America de Nord și Canada au refuzat să folosească Netflix, ceea ce, totuși, a fost compensat de un aflux de audiență din Asia – datorită „The Squid Game”, „We’re All Dead” și altor producții sud-coreene.

Într-un fel sau altul, în timp ce ultimele nouă luni sunt marcate în istoria Netflix ca fiind cele mai proaste din existența sa, iar dacă conducerea platformei asociază declinul general cu comerțul, atunci presa occidentală mizează mai mult pe politica companiei. ScreenRant, de exemplu, scrie că Netflix încă lansează toate episoadele deodată: acest lucru duce, în primul rând, la spoilere și, în al doilea rând, la trecerea rapidă a publicului la alte povești.

Același HBO Max – unul dintre principalii concurenți ai Netflix – lansează episoade în fiecare săptămână, ceea ce îi face pe utilizatori să rămână mai mult timp pe platformă. „House of the Dragon”, de exemplu, este lansat în perioada 21 august – 24 octombrie.

Netflix nu investește mult timp și bani în promovarea producțiilor. Premierele au loc aproape zilnic pe platformă, dar multe dintre ele nici măcar nu primesc o promovare decentă și pot fi pur și simplu ignorate de telespectatori.

Așa s-a întâmplat, de exemplu, cu „Red Notice” cu Gal Gadot, Ryan Reynolds și Dwayne Johnson, care a costat 200 de milioane de dolari, dar nu a fost apreciat de abonații platformei.

Concurență acerbă

Totuși, toate acestea nu împiedică Netflix să rămână cel mai mare serviciu de streaming: cu cei 221,64 milioane de abonați, nici HBO Max (76,8 milioane), nici Amazon (mai mult de 200 milioane în 2021), nici Disney+ (152,1 milioane) nu au reușit să-l depășească.

Concurenții platformei cresc exponențial: Disney + în doar un sfert de an, HBO Max a arătat un rezultat de 3 milioane și asta chiar înainte de lansare pe platforma House of the Dragon.

Netflix înțelege în mod evident nivelul de risc și, prin urmare, compania planifică să lanseze oferte noi, mai ieftine cu pauze de publicitate. Conducerea platformei intenționează să se concentreze și pe îmbunătățirea calității proiectelor sale.

După cum a raportat The Wall Street Journal, în acest an Netflix a alocat peste 20 de miliarde de dolari pentru crearea de conținut nou – un buget care nu este comparabil cu cifrele oricărei alte platforme sau chiar ale marilor studiouri de la Hollywood.