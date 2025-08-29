B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală

Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală

Răzvan Adrian
29 aug. 2025, 20:30
Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
Prințul Harry. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / CP/ABACA

Prințul Harry, Duce de Sussex, va fi la Londra pe 8 septembrie pentru WellChild Awards, ceea ce a stârnit speculații despre o posibilă întâlnire cu tatăl său, Regele Charles, după o pauză de 18 luni.

Certurile familiale și problemele de sănătate ale monarhului complică șansele unui gest de împăcare, informează People.

Cuprins:

  • Întoarcerea lui Harry în Marea Britanie și posibila întâlnire cu Regele Charles
  • Cum a pornit conflictul între cei doi

Întoarcerea lui Harry în Marea Britanie și posibila întâlnire cu Regele Charles

Prințul Harry va fi prezent în Londra pe 8 septembrie, ziua ce marchează a treia comemorare a morții Reginei Elisabeta, pentru a participa la WellChild Awards, un eveniment ce evidențiază angajamentul său față de copiii cu probleme de sănătate cronice.

Deși este foarte distanțat de tatăl său, Regele Charles, și de fratele său, Prințul William, Harry a spus că vrea să facă pași spre reconciliere.

„Ar fi minunat să pot reface legăturile cu familia mea. Nu are sens să continui să lupt”, a spus Harry, potrivit sursei citate.

Există șansa ca Harry să viziteze Castelul Balmoral din Scoția în jurul acelei date, dacă va fi invitat, dar familia regală nu a arătat recent că ar dori să-l întâlnească.

Aceasta va fi prima dată când se vor vedea după februarie 2024, când Regele Charles a anunțat că urmează un tratament pentru un cancer nedezvăluit.

Cum a pornit conflictul între cei doi

Ruptura din familia regală a fost făcută publică după ce Harry și Meghan Markle au renunțat la îndatoririle regale principale și s-au mutat în California.

Aceștia au continuat cu interviuri, documentare Netflix și memoriile lui Harry, „Spare”, care acuzau certuri cu Prințul William și criticau modul în care a fost crescut de Regele Charles și de Regina Camilla.

„Problema principală este lipsa de încredere. Regele și William nu au încredere în Harry și Meghan pentru discuții confidențiale”,  Sally Bedell Smith pentru PEOPLE în iunie.

Harry a confirmat în mai că nu vorbește deloc cu familia sa și a adăugat: „Nu știu cât timp mai are tatăl meu”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)
Eveniment
Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)
Amețeala, un simptom des întâlnit dar foarte periculos. Când trebuie să mergi de urgență la medic
Eveniment
Amețeala, un simptom des întâlnit dar foarte periculos. Când trebuie să mergi de urgență la medic
Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot prin 30 de staţii de măsurare
Eveniment
Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot prin 30 de staţii de măsurare
Elon Musk aduce „talentele” Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale
Externe
Elon Musk aduce „talentele” Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale
Contrabandă record descoperită pe Aeroportul Otopeni. O familie avea ascunse peste 159.000 de țigarete în bagaje
Eveniment
Contrabandă record descoperită pe Aeroportul Otopeni. O familie avea ascunse peste 159.000 de țigarete în bagaje
România accelerează investițiile în apărare. Ce a declarat Ionuț Moșteanu
Politică
România accelerează investițiile în apărare. Ce a declarat Ionuț Moșteanu
Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând
Externe
Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând
ANAT avertizează că turiștii sunt expuși la pierderi majore. Lipsa fondurilor de garantare lasă industria vulnerabilă
Eveniment
ANAT avertizează că turiștii sunt expuși la pierderi majore. Lipsa fondurilor de garantare lasă industria vulnerabilă
Ministerul Muncii a anunțat fuziunea a două agenții pentru sprijinirea victimelor violenței și traficului de persoane
Eveniment
Ministerul Muncii a anunțat fuziunea a două agenții pentru sprijinirea victimelor violenței și traficului de persoane
Sindicaliștii din poliție amenință Guvernul cu proteste mai dure decât în ianuarie, pe fondul discuțiilor despre pensiile militare/ FSNPPC: „Bătaia de joc la adresa pensiilor militare și a salariilor noastre trebuie să înceteze!”
Eveniment
Sindicaliștii din poliție amenință Guvernul cu proteste mai dure decât în ianuarie, pe fondul discuțiilor despre pensiile militare/ FSNPPC: „Bătaia de joc la adresa pensiilor militare și a salariilor noastre trebuie să înceteze!”
Ultima oră
22:52 - Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)
22:51 - Amețeala, un simptom des întâlnit dar foarte periculos. Când trebuie să mergi de urgență la medic
22:29 - Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot prin 30 de staţii de măsurare
22:21 - Elon Musk aduce „talentele” Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale
21:51 - Contrabandă record descoperită pe Aeroportul Otopeni. O familie avea ascunse peste 159.000 de țigarete în bagaje
21:50 - O mașină cu 10 români, oprită fiindcă mergea prea încet pe străzile din SUA
21:24 - România accelerează investițiile în apărare. Ce a declarat Ionuț Moșteanu
21:07 - Sorin Grindeanu anunță amendamente la Pachetul 2 în Parlament: „PSD nu poate susține astfel de lucruri!”
20:52 - Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând
20:25 - Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el la bancă. Ce sumă a încasat