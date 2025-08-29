B1 Inregistrari!
Semne de dezgheț în Familia Regală a Marii Britanii. Prințul Harry revine la Londra pe 8 septembrie

Semne de dezgheț în Familia Regală a Marii Britanii. Prințul Harry revine la Londra pe 8 septembrie

Adrian Teampău
29 aug. 2025, 13:04
Prințul Harry. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / CP/ABACA

Prințul Harry va reveni la Londra, pe 8 septembrie, pentru a participa la un eveniment public. În această zi se împlinesc trei ani de la moartea reginei Elisabeta a II-a.

  • Prințul Harry vine la Londra la un eveniment public
  • Cum sunt relațiile în Familia Regală

Prințul Harry vine la Londra la un eveniment public

Prințul Harry va participa la evenimentul WellChild Awards, programat pe 8 septembrie, la Londra. Ducele de Sussex este patronul organizației și va susține un discurs cu acest prilej. Totodată, el va decerna premiul „Inspirational Child” și va petrece timp alături de laureții galei. Soția prințului Harry, Meghan Markle, nu va fi alături de soțul său, la acest eveniment.

Știrea a fost prezentată într-un articol publicat în Daily Express. Informația a fost confirmată și de organizația WellChild, dar și de alte publicații care relatează evenimente legate de Casa Regală.

Evenimentul WellChild marchează anul acesta cea de-a 20-a ediție. Prințul Harry este patron al evenimentului din 2007 și a participat de 14 ori până acum.

Vizita Prințului Harry la Londra, pe 8 septembrie, când se împlinesc trei ani de la moartea Reginei Elisabeta a II-a, poate semnala și un dezgheț în relațiile dintre Regele Charles al III-lea și fiul său mai mic.

Cum sunt relațiile în Familia Regală

Pe de altă parte, însă, nu a fost confirmată o întrevedere între Regele Charles și prințul Harry. De altfel, la vizitele trecute, de la Londra, din mai 2024 (Invictus, 10 ani) și septembrie 2024 (WellChild) nu au fost programate întâlniri între cei doi. Relațiile dintre tată și fiu s-au răcit foarte mult după retragerea din 2020 și după apariția volumului „Spare”.

Relațiile sunt la fel de încordate și între prințul Harry și fratele său, William, după cum notează surse apropiate Casei Regale citate de presă.

Chiar și așa, în ciuda acestor lucruri, jurnaliștii familiarizați cu relațiile din Familia Regală sunt de părere că există semne de dezgheț. În iulie 2025, echipele lui Harry și ale Regelui au reluat contactele. Șefa de comunicare a lui Harry, Meredith Maines, s-a întâlnit la Royal Over-Seas League din Londra cu secretarul de presă al Regelui, Tobyn Andreae. A fost prezent și Liam Maguire, responsabil de presa din partea Sussex în Marea Britanie.

Întrevederea a fost privită ca un pas înainte pentru restabilirea canalelor comunicate. Cele două echipe s-ar fi pus de acord ca Harry să fie informat în legătură cu starea de sănătate a tatălui său. Astfel, nu ar fi exclusă o întâlnire față în față, între cei doi, acum sau cu prilejul unei vizite viiotare. De altfel, Harry susține că dorește să se împace cu familia sa.

