Romică Țociu a vorbit despre un moment emoționant din familia acestuia. Are legătură cu lui, . Vestea l-a făcut să izbucnească în lacrimi pe actor.

Ce s-a întâmplat

Romică Țociu a povestit cum fiica lui, Daria, a anunțat că a fost admisă la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale’ din București.

Ea nu a intrat din prima, iar, la a doua încercare, tânăra nu le-a spus părinților că va susține admiterea. Ea doar le-a dat de veste că a intrat la Teatru, în momentul în care a aflat.

Romică Țociu, despre fiica lui

Actorul s-a declarat întotdeauna mândru de fiica lui, Daria. El spune că aceasta a fost o elevă „de 9 și de 10”.

„Daria, din clasa a întâia până într-a 12-a, a fost elevă de 9 și de 10. A învățat. Nimeni, niciodată, nu i-a spus: >. Eu n-am știut când a învățat pentru BAC. Știu că s-a chinuit, că n-a luat din prima la Teatru. S-a chinuit și și-a dorit”, a spus el.

„A intrat”

„Pe asta n-am spus-o nicăieri. S-a dus, s-a înscris la Teatru și nu a spus nimănui, să nu ne mai dea emoții. A făcut, s-a dus. Eu am fost plecat, Nicoleta… așa. Nu a vorbit cu nimeni din familie. Și, în seara când s-au afișat… eu eram în pat, la mine în cameră, Nicoleta era într-o altă cameră, Daria – la ea. Și, la un moment dat, eu, cu ochii la televizor, am auzit: >”, a spus actorul.

„În momentul ăla, am pus mâna pe o bâtă de baseball și am zis: >. Am crezut că a intrat cineva în casă și a ieșit Daria, pe hol: >. Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”, a mai povestit Romică Țociu în podcastul „MOM by Nicoleta Luciu”, conform Viva.