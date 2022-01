Roxana Ciuhulescu, la perfuzii din cauza Survivor România. Ce a trebuit să îndure vedeta de la Pro TV

Roxanu Ciuhulescu arată de milioane. Vedeta are o talie de viespe și corpul tonifiat. Aceasta investește mult timp în aspectul său fizic și nu încetează să aibă grijă de silueta sa. Ex-prezentatoarea este invidiată de mii de femei pentru felul în care arată.

Roxana Ciuhulescu, cu nervii la pământ

În acest an, vedeta de la Pro Motor s-a înscris în echipa faimoșilor din „Survivor”. Concurenta va trebui să facă fața greutăților și să treacă prin mai multe încercări. Bătălia va fi aprigă, iar fiecare participant va lupta pentru marele premiu de 100.000 de euro. Se pare că Roxana Ciuhulescu e de neoprit. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Alex Pițurcă i-a dat papucii Cristinei Ich? Vedeta a răbufnit pe Instagram: „Mie nu mi se pare că asta este motiv să intri în depresie”

Concurenta a început să-și pregătească organismul pentru „Survivor”. Femeia se antrenează mult și a început să-și facă perfuzii cu minerale și vitamine. Regimul alimentar al vedetei fiind, de asemenea, riguros. Se pare că Roxana vrea să fie în fruntea clasamentului și să depășească limitele sale.

„Mă pregătesc din toate punctele de vedere, fizic și mental. Îmi pregătesc organismul, mi-am pregătit familia. În primul rând fizic, pentru că fac foarte mult sport, de exemplu, mă duc la al doilea antrenament de ziua de astăzi, fac diferite clase, diferite tipuri de mișcare, mă pregătesc în mod special pentru supraviețuire și sunt clase specifice. Îmi pregătesc organismul în sensul că am făcut și fac în continuare niște perfuzii cu minerale și cu vitamine și cu antioxidanți. Regimul meu alimentar: de trei săptămâni încoace mănânc slab caloric, dovadă că am și slăbit deja 2 kg. Mă pregătesc mental și m-am pus cam în toate ipostazele pe care cel puțin le-am urmărit și am văzut cam ce se întâmplă acolo”, a a precizat vedeta pentru click.

Psihicul vedetei cedează în fața dificultăților

Ex-prezentatoarea se poate lauda cu o siluetă perfectă și o formă fizică de invidiat. Roxana practică handbalul, voleiul și kick-boxing. Vedeta și-a pregătit corpul pentru o luptă aprigă, dar este copleșită de emoții. Femeia nu vrea să piardă concursul din cauza gândurilor angoase și are planuri mărețe.

„Da, să știți că am emoții. Consider că emoțiile sunt firești, constructive. Toate acțiunile mele, mai ales cele extreme, au venit la pachet cu emoții, pentru că dacă nu avem emoții nu am simți că trăim. Încerc să mă autocontrolez, cel mai important în această competiție este mentalul, iar dacă stai bine din punct de vedere mental, ești din start câștigător. Oricât de bine ai fi pregătit fizic ,nu ai cum să reziști dacă psihicul tău nu este unul foarte bun. Știm foarte bine că toate comenzile organelor vin de la creier, știu că hrana va fi puțină, știu că va fi oboseală, că vom dormi sub cerul liber. Competiția este în sine destul de dură, dar sunt pregătită”, a explicat Roxana Ciuhulescu pentru sursa citată.