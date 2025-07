Roxana Dobre, mărturisiri despre starea în care se află Florin Salam. Cine se ocupă de manelist

și sunt împreună de mulți ani și au reușit să își întemeieze o familie frumoasă. Florin Salam are cinci copii: doi din prima căsătorie, cu Fănica, și trei din căsnicia pe care o are cu actuala soție, Roxana.

În urmă cu jumătate de an, artistul a început un tratament, după ce a fost internat la o clinică din Serbia. Acesta dorește să scape total de anumite vicii pe care le-a avut, iar partenera lui este sprijinul său necondiționat.

Cuprins:

Cine are grijă de Florin Salam?

Cine se ocupă de copiii lor?

Roxana a mărturisit recent că ea se ocupă în totalitate de Florin Salam. Cântărețul este pe mâini bune, deoarece soția lui face tot ce este necesar pentru ca el să fie bine.

„Eu mă ocup foarte tare de Florin, de tot ce ține de tratamentul pe care el îl urmează de ceva timp. Deja ne îndreptăm spre 6-7 luni. Nu am terminat, mai avem tratament, dar important este că totul decurge așa cum trebuie cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu am cam fost așa… în spatele lui, cu tot ce ține de tratament, de el. Este foarte bine că o am pe mama aproape, este o binecuvântare asta. Copiii o iubesc foarte tare pe bunica lor”, a spus Roxana Dobre, conform

Cine se ocupă de copiii lor

Roxana a declarat că primește ajutor din partea mamei ei în creșterea copiilor. Femeia este recunoscătoare pentru tot ce face mama sa și a mărturisit că se bazează pe aceasta mereu.

„O am pe mama care mă ajută în privința copiilor, ce ține de ei. Mama mă ajută foarte, foarte tare. Eu trebuie să am grijă și de copiii mei, într-adevăr, dar cam las totul în baza ei, să fiu sinceră”, a mai adăugat soția lui Florin Salam.