Instagram poate aduce vedetelor sume care pentru mulți par greu de imaginat. Platforma a devenit în ultimii ani o sursă de venit esențială pentru celebrități. În funcție de nivelul de notorietate, de numărul total de urmăritori, dar mai ales de rata de engagement, tarifele pornesc de la câteva mii de euro și pot ajunge rapid la sute de mii de euro pentru o singură apariție

Cum se calculează prețul unei postări pe Instagram

Atunci când un brand dorește să se promoveze prin intermediul unei celebrități, costul este influențat direct de cât de activă și populară este vedeta respectivă în mediul online. Nu este suficient ca o persoană să fie cunoscută la nivel general, ci contează foarte mult interacțiunea reală pe care o are cu publicul său. Cu cât comunitatea este mai mare și mai implicată, cu atât tariful pentru o singură postare crește.

Ce sume ajung să ceară vedetele internaționale

Celebritățile care au adunat sute de milioane de urmăritori pe platformă cer sume uriașe pentru a promova un produs sau un brand. Pentru aceste nume mari, o singură postare valorează o avere, depășind adesea veniturile pe care mulți oameni le câștigă într-un an de muncă. De exemplu, Justin Bieber, cu aproximativ 294 de milioane de followers, poate încasa în jur de 1,7 milioane de dolari pentru o singură postare. Beyoncé, urmărită de peste 309 milioane de oameni, ajunge la 1,9 milioane de dolari per postare, în timp ce Ariana Grande cere aproximativ 2,2 milioane de dolari, având 373 de milioane de urmăritori, potrivit .

De ce plătesc brandurile sume atât de mari

Deși tarifele par exagerate, marketingul prin intermediul influențatorilor și al vedetelor de talie mondială este considerat extrem de eficient. O postare care promovează un produs într-un mod care pare natural și integrat în viața vedetei poate genera vânzări masive. Astfel, influența online a devenit o monedă de schimb foarte valoroasă, iar platforma Instagram continuă să fie lider în ceea ce privește sumele investite de companii în publicitatea prin celebrități.