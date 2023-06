Sânziene 2023: Când se sărbătoresc și ce nu ai voie să faci în această zi

Drăgaica, denumită și Sânzienele în cultura românească, este o festivitate semnificativă observată de credincioși spre sfârșitul lunii iunie. Ca și alte sărbători importante, această sărbătoare implică o varietate de practici și restricții.

Este esențial să rețineți că există acțiuni specifice care nu sunt permise în această zi de mare importanță.

Când se sărbătorește Drăgaica sau Sânzienele

Există numeroase tradiții pe care credincioșii le respectă pe tot parcursul anului, fiecare cu semnificații importante și profunde. După încheierea sezonului de sărbători din acest an, următoarea din calendar este Drăgaica, care este denumită și Sânziene. Românii respectă cu strictețe obiceiurile acestei ocazii, deși nu toată lumea cunoaște regulile sale.

În fiecare an, pe 24 iunie, românii sărbătoresc Drăgaica, care este denumită în mod obișnuit „Sânziene”. Această sărbătoare are o mare însemnătate pentru cei care practică credința, deoarece Sfântului Ioan Botezătorul. În plus, Sânzienele sunt considerate zâne binevoitoare care simbolizează atât dragostea, cât și fertilitatea.

Locuitorii din zona Ardealului cunosc această sărbătoare după denumirea de Sânziene, în timp ce oamenii care locuiesc în zone precum Oltenia sau Muntenia o numesc ”Drăgaică”. Sărbătoarea are o istorie impresionantă, încă dinaintea creștinismului, iar Sânzienele sunt considerate zâne bune, care aduc properitate. Însă, oamenii păcătoși pot fi loviți de acestea cu ”Lanțul sânzienelor”, scrie .

Ce nu trebuie să faci în această zi

Este important de știut că pot să aducă grindina, vijelii, iar astfel să distrugă culturile oamenilor, pe care le-au pregătit de-a lungul anului. Din acest motiv, românii trebuie să respecte, cu strictețe, câteva reguli importante.

Ca să evite efectele negative, credincioșii trebuie să respecte câteva reguli importante și să evite să facă multe dintre activitățile de zi cu zi. Așadar, în data de 24 iunie, oamenii nu au voie să muncească, nu au voie să spele rufe și le este interzis să calce sau să coase.

În ceea ce îi privește pe bărbați, le este interzis din gospodărie sau să muncească pe câmp. Așa cum știe toată lumea,persoanele care vor încălca aceste reguli, riscă să aibă ghinion, deoarece Sânzienele vor fi furioase, ca urmare a faptului că sărbătoarea lor nu a fost respectată.