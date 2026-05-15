Anca Serea a stârnit o dezbatere aprinsă pe Instagram, după ce a vorbit despre gestul unei șoferițe în trafic, gest care a enervat-o profund. Unii i-au comentat că are dreptate, dar alții au acuzat-o că exagerează și caută atenție.

Ce a deranjat-o pe Anca Serea la o șoferiță

„Știți ce mi s-a întâmplat azi? Și mi-a dat o stare atât de proastă…

Am stat la semafor și mă uitam, e o vorbă la noi în Moldova: ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu. O ditamai domnișoara aranjată, frumușică, botoxată toată, cu niște unghiuțe scoase pe geam, fuma tacticos și – am crezut că mă umplu de nervi – a scrumat pe geam încontinuu.

Cât am stat la semafor, și am stat pe Calea Victoriei, ea fuma și scotea țigara pe geam. Pe lângă faptul că nu e normal să fumezi într-un spațiu public și sunt împotriva fumatului oriunde ne-am afla, e normal să scoți țigara să scrumezi pe geam? Voi așa procedați?”, a spus Anca Serea,

Anca Serea, lăudată și criticată totodată

Unii au contrazis-o prin comentarii și i-au scris că e exagerată.

„Bună, când merg în parc trebuie să iau scrumiera după mine? Sau cum trebuie procedat?”, a întrebat-o ironic o femeie, căreia Anca Serea i-a răspuns: „Bună ziua, lângă coșul de gunoi. Sau unde te îndeamnă bunul simț!!!”.

„Lucru mai aberant decât ăsta nu am auzit. Eu zic că este cam multă plictiseală și vă vin idei existențiale. Nu m-aș fi gândit vreodată la așa idei”, a scris alt internaut.

Alții, în schimb, i-au dat dreptate: „Există scrumiere portabile. Eu când fumam le luam cu mine. În Germania se dau amenzi usturătoare pentru cei care aruncă mucurile pe jos, iar în parcuri cu copii mai ales, nu ai voie să fumezi în perimetrul parcului, la fel primești amendă. Deci ca și concluzie bunul simț se instaurează cu forța. Sănătate multă și răbdare pentru o lume mai civilizată”.