Acasa » Monden » Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 mai 2026, 14:27
sursă foto: Instagram/ Alexandra Căpitănescu
Cuprins
  1. Mihai Trăistariu, laude pentru Alexandra Căpitănescu
  2. Trăistariu: Sexul vinde, tot ce se leagă de sex, că e un scandal, că e ceva sexy vinde
  3. Trăistariu: Nu se mai scrie poezie la Eurovision

Mihai Trăistariu, care s-a clasat pe locul 4 la Eurovision în 2006, a lăudat-o pe Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la ediția de anul acesta, pentru vocea pe care o are, dar a criticat modul în care s-a schimbat concursul per ansamblu de-a lungul anilor și faptul că artiștii trebuie să stârnească scandaluri pentru a atrage atenția.

Mihai Trăistariu, laude pentru Alexandra Căpitănescu

„România merită să fie în finală pentru că vocea solistei e foarte bună, a cântat fără greșeală. Am spus asta de mult timp. Eu o cunosc de mică, am tot jurizat-o, am tot văzut-o, am urmărit-o, ea cântă bine. Eu întotdeauna am punctat că o voce foarte bună ridică piesa și tot momentul și de aceea, când România trimite ceva, trebuie să trimită o voce foarte bună, care să poată susține momentul live.

Restul e la mâna universului, habar n-am cum va fi. Eu zic că va fi bine. M-am uitat și la alte piese, unele sunt proaste de tot, dar se votează și politic, trebuie să trecem de toate astea. Eu zic că e un moment bun, chiar e un moment foarte bun, iar cu vocea ei, care ridică piesa, eu zic că va fi bine”, a spus Mihai Trăistariu, pentru SpyNews.

Totuși, într-o postare pe Facebook, el a scris că Australia va câștiga ediția din acest an a Eurovision:

Trăistariu: Sexul vinde, tot ce se leagă de sex, că e un scandal, că e ceva sexy vinde

Totodată, Mihai Trăistariu a deplâns faptul că artiști trebuie să genereze scandal pentru ca melodiile lor să atragă atenția publicului, o aluzie la acuzațiile aduse Alexandrei că melodia sa, „Choke Me” („Sugrumă-mă!”), „romantizează strangularea sexuală”.

„Noi avem o vorbă în showbizz: sexul vinde, tot ce se leagă de sex, că e un scandal, că e ceva sexy vinde. Totul se ridică și automat a ridicat-o în sondaje aproape 20 de locuri. Deci, nu i-a dăunat, ci dimpotrivă: a dus-o în atenția tuturor care au dat click.

Criticile au ridicat-o imediat în sondaje și la casele de pariuri. Întotdeauna scandalul vinde și părțile sexuale nu mai spun. Oamenii au dat click pe piesă să vadă ce e rău în piesa aia. Și nu e atât de rău. Vocea e foarte bună și atunci nu a făcut decât să o ajute. Orice scandal ajută”, a explicat artistul, pentru EuroNews.

Trăistariu: Nu se mai scrie poezie la Eurovision

De asemenea, Trăistariu s-a mai plâns că, în general, Eurovision a decăzut: „Piesele s-au modernizat mult. Uneori nu reții mai nimic. Dar sunt moderne! Însă, după opinia mea, se pierde muzicalitatea. Nu se mai scrie poezie la Eurovision. Noul trend pare să fie o harmalaie de genuri muzicale. (…) Prea mult cântat despre draci, vârcolaci, iad, purgatoriu… Toți se vor diavoli și se îmbracă în negru”.

