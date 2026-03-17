Actorul Sebastian Stan și partenera sa, actrița britanică Annabelle Wallis, așteaptă primul lor copil, scrie presa de la Hollywood. Deși cuplul nu a oferit încă o declarație oficială, sursele confirmă că aceștia se pregătesc pentru unul dintre cele mai importante momente din viața lor.

Cum a început relația celor doi actori

Se crede că cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste cel puțin din luna mai a anului 2022. Deși au fost foarte discreți în privința vieții lor private, lucrurile au devenit treptat tot mai serioase. Cei doi au apărut împreună pe covorul roșu abia după trei ani de relație, la gala Globurilor de Aur de anul trecut. Până în acest moment, nu au fost dezvăluite alte detalii despre sarcina actriței, cum ar fi data estimată a nașterii sau sexul viitorului bebeluș.

Momentul emoționant de pe scenă în care actorul Sebastian Stan și-a declarat iubirea

La gala Globurilor de Aur, starul de origine română a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical, pentru rolul din „A Different Man”. În discursul său de acceptare, acesta nu a uitat de partenera sa, dar nici de rădăcinile sale. El a mulțumit echipei, managerului și părinților săi, oferind un Georgeta Orlovschi.

„Annabelle, te iubesc. Acest premiu este și pentru mama mea, care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și care a făcut totul pentru mine, și pentru tatăl meu vitreg Tony”, a menționat în discursul său .

Ce proiecte importante pregătește actorul român

În paralel cu veștile din viața personală, cariera lui Stan este la cel mai înalt nivel. Nominalizat la Premiul Oscar anul trecut, el se pregătește acum să lanseze noul film „Fjord”, regizat de românul Cristian Mungiu. Pelicula prezintă povestea unei familii de români imigranți stabilită în Norvegia, care se confruntă cu sistemul judiciar local. Totodată, el continuă pregătirile fizice pentru viitorul film Marvel, „Avengers: Doomsday”. Nici Annabelle Wallis nu se lasă mai prejos, având programate lansări importante, precum filmul de acțiune „Mutiny” și proiectul Netflix „UNABOM”.