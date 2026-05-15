Cabral și Andreea Ibacka au luat o decizie neașteptată. Speculațiile privind o posibilă despărțire între cei doi continuă să se intensifice, iar un detaliu remarcat rapid de cei care îi urmăresc în mediul online a adăugat și mai mult combustibil acestor discuții.

Cabral și au întrerupt complet activitatea pe rețelele sociale, deși până recent obișnuiau să fie prezenți constant în fața comunităților lor online.

Absența totală a postărilor de pe conturile de Facebook și Instagram a stârnit numeroase reacții, mai ales în contextul în care în ultimele zile au circulat intens informații despre o posibilă ruptură în cuplu. Pentru mulți dintre urmăritorii lor, această tăcere în mediul online este un semnal că cei doi ar traversa o perioadă dificilă.

Andreea Ibacka a avut ultima activitate pe Facebook pe 10 mai, când a publicat imagini dintr-un retreat petrecut împreună cu copiii, într-un cadru relaxant. În fotografii apăreau inclusiv momente alături de alpaca, iar atmosfera transmisă părea una calmă și echilibrată.

După acel moment, însă, actrița nu a mai publicat nimic nou, lucru care a atras atenția internauților.

În cazul lui Cabral, ultima apariție online datează din 9 mai. Pauza este considerată neobișnuită de către fani, având în vedere că prezentatorul TV era activ în mod constant pe rețelele sociale, unde obișnuia să distribuie atât momente din viața profesională, cât și secvențe personale.

Lipsa completă de activitate din ultimele zile a fost interpretată de unii drept un posibil indiciu că în relația lor ar exista probleme, potrivit .

Au mai existat controverse în relația dintre Cabral și Andreea Ibacka?

De-a lungul timpului, relația celor doi a fost urmărită îndeaproape de public, iar în jurul cuplului au apărut, periodic, speculații privind posibile tensiuni.

Un episod care a generat numeroase comentarii a avut loc în 2015, când Cabral a fost surprins într-un club din București, unde a petrecut până dimineața în compania unei femei necunoscute publicului.

La acel moment, imaginile apărute au provocat reacții puternice, mai ales în contextul în care prezentatorul este cunoscut pentru pasiunea sa pentru ieșirile nocturne și atmosfera de club. Cu toate acestea, situația nu a dus la o separare publică, iar relația dintre cei doi a continuat.

În lipsa unei reacții oficiale din partea lui Cabral sau a Andreei Ibacka, speculațiile din spațiul public continuă.