Soția lui Daniel Pavel, Ana Maria Pop, a făcut dezvăluiri neașteptate despre motivele pentru care nu s-ar înscrie niciodată la un reality-show de supraviețuire. Deși este nelipsită de lângă prezentatorul show-ului „ : Aventura” , aceasta a explicat că preferă să își admire soțul de pe margine.

De ce nu ar merge soția lui Daniel Pavel la „Desafio: Aventura”

Ana Maria a explicat că un show bazat pe efort fizic intens nu se potrivește stilului ei de viață, și preferă activitățile intelectuale. Pe lângă faptul că regulamentul i-ar interzice participarea din cauza relației cu prezentatorul, avocata a mărturisit că sportul nu a fost niciodată o prioritate pentru ea, cu excepția dansului și a exercițiilor de pilates.

„În primul rând că nu aș avea voie să particip fiind soția lui Daniel. În al doilea rând, nici măcar nu m-ar fi tentat pentru că nu e genul meu de show. Eu aș putea să particip la un show foarte intelectual și mai static. Dar, în nici un caz ceva foarte activ pentru că, în afară de dans și pilates, nu am făcut sport niciodată”, a declarat Ana Maria Pavel, în exclusivitate pentru Click!

Care a fost motivul pentru care nu și-a însoțit soțul în Thailanda

Deși obișnuia să fie alături de partenerul ei pe toată durata filmărilor, de data aceasta Ana Maria a ales să rămână în România pentru a se ocupa de proiectele sale profesionale. Ea a explicat că durata mai scurtă a acestui sezon i-a permis să se concentreze pe muncă, încercând astfel să gestioneze mai ușor perioada în care au stat separați.

„M-au lăsat și acum în Thailanda să-l însoțesc pe Daniel, dar ideea e că nu am putut să merg. De obicei, eu mergeam cu el pe toată perioada. Dar acum a fost și mai scurt, au fost doar două luni și am încercat să îmbin neplăcerea de a sta singură cu munca. Am început aici niște proiecte noi legate de avocatură”, ne-a mai mărturisit soția lui Daniel Pavel.

Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

Cei doi s-au cunoscut în septembrie 2021 la un eveniment monden, iar relația lor a devenit rapid una foarte serioasă. Daniel a cerut-o în căsătorie în 2023, într-un cadru deosebit, chiar în timpul filmărilor pentru „Survivor România”, iar nunta a avut loc pe 8 iunie 2024, pe malul lacului Snagov. Deși este acum soția lui Daniel Pavel, Ana Maria a ales să nu renunțe la profesia de avocat, reușind să îmbine viața de familie cu succesul în cariera juridică, scrie .