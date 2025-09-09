B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Adrian Câciu, atac la adresa lui Marcel Boloș, după scandalul cu „organul genital”: „Știam că e mincinos. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”

Adrian Câciu, atac la adresa lui Marcel Boloș, după scandalul cu „organul genital”: „Știam că e mincinos. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”

Ana Maria
09 sept. 2025, 20:30
Adrian Câciu, atac la adresa lui Marcel Boloș, după scandalul cu organul genital: Știam că e mincinos. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!
Adrian Câciu (PSD), ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe de la PSD, îl acuză pe fostul ministru Marcel Boloș, de minciună și lipsă de caracter, într-o postare pe Facebook.Postarea lui Câciu vine după dezvălurile făcute de Marcel Boloș, care a spus în cadrul unui interviu, că l-a avertizat pe Marcel Ciolacu că ”se duce în cap deficitul” și că acesta i-a replicat că ”îl doare în organul genital de deficit”. 

Cuprins:

  • Ce a spus Adrian Câciu despre afirmația lui Marcel Boloș
  • Ce arată documentele prezentate de Adrian Câciu

Ce a spus Adrian Câciu despre afirmația lui Marcel Boloș

Adrian Câciu a menționat că datele oficiale arată diferențe majore între deficitul bugetar aprobat și execuția reală.

„Știam că e mincinos, dar nu mă așteptam să fie și lipsit de caracter! Cred că nimeni nu se aștepta!”, a scris acesta pe Facebook, avertizând că declarațiile lui Boloș pot afecta piețele financiare și pot crește costurile de finanțare pentru România.

Adrian Câciu a subliniat că Guvernul a aprobat, inițial, un deficit de 5% din PIB prin Legea plafoanelor, ulterior modificat prin OUG 113/2024 la 6,95%. La 11 luni, execuția bugetară arăta un deficit de 7,12% din PIB. Prin OUG 138/5 decembrie 2024, Guvernul și premierul au asumat un deficit de 7,9%.

Ce arată documentele prezentate de Adrian Câciu

“Dacă te uiti la actele oficiale ale Guvernului observi că Boloș minte de rupe.

Știam că e mincinos dar nu mă așteptam să fie și lipsit de caracter!

Cred ca nimeni nu se aștepta!

Dar, cum ceea ce spune un fost ministru de finanțe poate arunca în aer piețele financiare și provoca o serie de riscuri cu privire la costul de finanțare (dobânda) cred că e bine să prezentăm documentele oficiale asumate de Guvernul României, cu premier cu tot!

Bugetul s-a aprobat cu un deficit de 5% din PIB stabilit prin Legea Plafoanelor. (poza).

Prin OUG 113/2024, deficitul a fost modificat la 6,95% (poza).

Executia la noiembrie prezenta un deficit de 7,12% din PIB (poza).

Prin OUG 138/05 decembrie 2024, deficitul s-a asumat a fi 7,9% din PIB. (poza).

Asta ca sa lamurim si minciuna că a informat si nu a fost ascultat!

Retineti ca deficitul la 11 luni era 7,12% iar Bolos a propus in 5 decembrie un deficit de 7,9% pentru final de an, deficit aprobat de Guvern si de premier prin OUG 138/2024.

Ce trebuie sa explice Bolos este de ce a depăsit, în doar o lună, deficitul propus tot de el, de a ajuns de la 7,9% la 8,65% pe cash si 9,3% pe ESA.

L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu?

Urât moment!”, a scris Câciu pe Facebook.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dogioiu: “La nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Ilie Bolojan se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România” (VIDEO)
Politică
Dogioiu: “La nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Ilie Bolojan se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România” (VIDEO)
Cine ar putea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan, dacă va demisiona, în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică la CCR. Analiza lui CTP (VIDEO)
Politică
Cine ar putea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan, dacă va demisiona, în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică la CCR. Analiza lui CTP (VIDEO)
Ministerul Educației: „Cursurile școlare se desfășoară normal în majoritatea școlilor din țară”
Politică
Ministerul Educației: „Cursurile școlare se desfășoară normal în majoritatea școlilor din țară”
România își consolidează capacitatea de apărare pe bani europeni. CE va aloca 17 miliarde de euro prin programul SAFE
Politică
România își consolidează capacitatea de apărare pe bani europeni. CE va aloca 17 miliarde de euro prin programul SAFE
Ministrul Dragoş Pîslaru a anunțat ce măsuri va conține pachetul 3: „Vă pot confirma că există discuţii din ce în ce mai avansate pe această zonă”
Politică
Ministrul Dragoş Pîslaru a anunțat ce măsuri va conține pachetul 3: „Vă pot confirma că există discuţii din ce în ce mai avansate pe această zonă”
Pachetul de măsuri privind administrația locală este aproape gata. Avertismentul lui Sorin Grindeanu
Politică
Pachetul de măsuri privind administrația locală este aproape gata. Avertismentul lui Sorin Grindeanu
Răspunsul lui Lavrin Covaci (PSD), întrebat dacă Guvernul va pica, în cazul în care nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților / Ce a spus despre creșterea vârstei de pensionare (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Lavrin Covaci (PSD), întrebat dacă Guvernul va pica, în cazul în care nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților / Ce a spus despre creșterea vârstei de pensionare (VIDEO)
Pîslaru a povestit cum încearcă primarii să-și favorizeze proiectele din bani europeni: „Zbârnâie telefoanele. Promit voturi la alegeri”
Politică
Pîslaru a povestit cum încearcă primarii să-și favorizeze proiectele din bani europeni: „Zbârnâie telefoanele. Promit voturi la alegeri”
Fenechiu: Cu siguranță că Bolojan va demisiona dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
Politică
Fenechiu: Cu siguranță că Bolojan va demisiona dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
Ministrul Florin Manole: Nu se ia în calcul creșterea vârstei de pensionare, nu e niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect (VIDEO)
Politică
Ministrul Florin Manole: Nu se ia în calcul creșterea vârstei de pensionare, nu e niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect (VIDEO)
Ultima oră
22:00 - Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
22:00 - Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
21:54 - OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
21:40 - Dogioiu: “La nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Ilie Bolojan se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România” (VIDEO)
21:35 - Franța are un nou premier. Macron îl înlocuiește pe Francois Bayrou cu Sébastien Lecornu
21:33 - Fiul lui Dan Helciug, Luca, s-a decis ce vrea să facă în viață. La ce meserie aspiră tânărul. „Și-a creat deja logoul”
21:30 - Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii
21:08 - Ciorba lipsește dintre preferințele culinare ale tinerilor. Ce mâncăruri îi încântă, în schimb
21:05 - Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale
20:59 - Cine ar putea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan, dacă va demisiona, în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică la CCR. Analiza lui CTP (VIDEO)