Adrian Câciu, atac la adresa lui Marcel Boloș, după scandalul cu „organul genital”: „Știam că e mincinos. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”

, fost ministru de Finanțe de la PSD, îl acuză pe fostul ministru , de minciună și lipsă de caracter, într-o postare pe Facebook.Postarea lui Câciu vine după dezvălurile făcute de Marcel Boloș, care a spus în cadrul unui interviu, că l-a avertizat pe Marcel Ciolacu că ”se duce în cap deficitul” și că acesta i-a replicat că ”îl doare în organul genital de deficit”.

Ce a spus Adrian Câciu despre afirmația lui Marcel Boloș

Ce arată documentele prezentate de Adrian Câciu

Adrian Câciu a menționat că datele oficiale arată diferențe majore între deficitul bugetar aprobat și execuția reală.

„Știam că e mincinos, dar nu mă așteptam să fie și lipsit de caracter! Cred că nimeni nu se aștepta!”, a scris acesta pe Facebook, avertizând că declarațiile lui Boloș pot afecta piețele financiare și pot crește costurile de finanțare pentru România.

Adrian Câciu a subliniat că Guvernul a aprobat, inițial, un deficit de 5% din PIB prin Legea plafoanelor, ulterior modificat prin OUG 113/2024 la 6,95%. La 11 luni, execuția bugetară arăta un deficit de 7,12% din PIB. Prin OUG 138/5 decembrie 2024, Guvernul și premierul au asumat un deficit de 7,9%.

“Dacă te uiti la actele oficiale ale Guvernului observi că Boloș minte de rupe.

Știam că e mincinos dar nu mă așteptam să fie și lipsit de caracter!

Cred ca nimeni nu se aștepta!

Dar, cum ceea ce spune un fost ministru de finanțe poate arunca în aer piețele financiare și provoca o serie de riscuri cu privire la costul de finanțare (dobânda) cred că e bine să prezentăm documentele oficiale asumate de Guvernul României, cu premier cu tot!

Bugetul s-a aprobat cu un deficit de 5% din PIB stabilit prin Legea Plafoanelor. (poza).

Prin OUG 113/2024, deficitul a fost modificat la 6,95% (poza).

Executia la noiembrie prezenta un deficit de 7,12% din PIB (poza).

Prin OUG 138/05 decembrie 2024, deficitul s-a asumat a fi 7,9% din PIB. (poza).

Asta ca sa lamurim si minciuna că a informat si nu a fost ascultat!

Retineti ca deficitul la 11 luni era 7,12% iar Bolos a propus in 5 decembrie un deficit de 7,9% pentru final de an, deficit aprobat de Guvern si de premier prin OUG 138/2024.

Ce trebuie sa explice Bolos este de ce a depăsit, în doar o lună, deficitul propus tot de el, de a ajuns de la 7,9% la 8,65% pe cash si 9,3% pe ESA.

L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu?

Urât moment!”, a scris Câciu pe Facebook.