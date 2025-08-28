Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”

Alexandru Rogobete, , a anunțat, joi, că Guvernul României a aprobat o nouă măsură, în ceea ce privește pacienții oncologici. Aceștia vor putea beneficia de suport psihologic, complet gratuit, tratamentul fiind decontat prin sistemul public de sănătate.

Ce a transmis Alexandru Rogobete

Ce stabilește noul cadru legislativ

Potrivit mesajului transmis de ministrul Sănătății, începând de astăzi, România acceptă că lupta împotriva cancerului înseamnă mult mai mult decât tratament medicamentos.

„Până acum, pacienții bolnavi de cancer au fost nevoiți să ducă o dublă luptă – cu boala și cu lipsa accesului la sprijin psihologic. De astăzi, România recunoaște oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenții chirurgicale sau radioterapie, ci și suport emoțional”, se arată în postarea făcută de Alexandru Rogobete pe

Conform informațiile furnizate de , noul cadru legislativ stabilește că până în data de 30 iunie 2026, pacienții oncologici pot beneficia de servicii psihologice decontate la recomandarea medicilor specializați, chiar dacă psihologii nu au formare în psihooncologie.

Începând cu 1 iulie 2026 însă, lucrurile suferă o modificare. Pentru a crește calitatea serviciilor, sprijinul psihologic va fi acordat doar de psihologi cu formare profesională în psihooncologie.