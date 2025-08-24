B1 Inregistrari!
Politică » Alexandru Rogobete anunță noi reguli de transparență în spitale. Ce informații vor fi obligate unitățile medicale să posteze pe site-urile lor

Alexandru Rogobete anunță noi reguli de transparență în spitale. Ce informații vor fi obligate unitățile medicale să posteze pe site-urile lor

24 aug. 2025, 10:00
Alexandru Rogobete anunță noi reguli de transparență în spitale. Ce informații vor fi obligate unitățile medicale să posteze pe site-urile lor
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Aflat într-o vizită de lucru la Deva, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat o serie de noi reguli de transparență pe care spitalele vor trebui să le respecte din luna septembrie a acestui an.

Cuprins:

  1. Ce indicatori pentru transparență vor trebui să publicite spitalele pe site-urile lor
  2. Ce spune Alexandru Rogobete despre stadiul construcției spitalelor regionale

Ce indicatori pentru transparență vor trebui să publice spitalele pe site-urile lor

Alexandru Rogobete a vorbit, sâmbătă, despre ce noi categorii de date vor trebui publicate pe site-urile unităților medicale, începând cu luna septembrie. Dintre aceste date fac parte și numărul de pacienți internați sau cel al bolnavilor transferați în alte spitale.

„Începând din septembrie, spitalele vor fi obligate să publice pe site-ul lor o serie de indicatori pentru transparență. Și anume – numărul de pacienți internați, gradul de ocupare a patului din luna precedentă, procentul de execuție din contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și numărul de pacienți transferați în alte spitale”, a spus ministrul Sănătății, potrivit Agerpres.

Ce spune Alexandru Rogobete despre stadiul construcției spitalelor regionale

Întrebat despre stadiul construcției spitalelor regionale, Alexandru Rogobete a precizat că primul care va fi deschis este cel din Craiova, în vreme ce la Iași, lucrările ar putea începe în octombrie, iar la Cluj, abia a fost finalizat procesul de licitație.

„În 2022, când am ajuns în Ministerul Sănătății, cele trei proiecte pentru spitalele regionale erau complet blocate. Atunci a început licitația pentru toate trei, la Craiova se lucrează și va fi primul spital regional dat în folosință. La Iași a existat o contestație care s-a finalizat și estimez că din octombrie vor începe lucrările efective, iar la Cluj tocmai ce s-a finalizat licitația”, a declarat ministrul Sănătății.

Sâmbătă, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost într-o vizită de lucru în spitalele din municipiile Hunedoara, Deva și Brad.

