Alina Gorghiu, despre legea „2 Mai”: Trebuie să găsim orice pârghie prin care să descurajăm traficanții / Întotdeauna o să existe defecțiuni în aplicarea unui legi / Convocarea ședinței CSAT a dat un semnal către instituții (VIDEO)

Alina Gorghiu, senatoare PNL și ministru al Justiției, a anunțat că proiectul intitulat simbolic „2 Mai” a fost depus la Parlament și propune eliminarea posibilității de a fi suspendată executarea pedepsei sub supraveghere în dosarele de trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc.

Liberala a comentat situația, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Alina Gorghiu, pe B1 TV, despre legea „2 Mai” și fenomenul drogurilor

Ministrul Justiției a oferit detalii despre proiectul depus la Parlament.

„În 2023 știți cât de mult au crescut aceste dosare, aproape că am ajuns la 23.000 de cauze la DIICOT pe tematica droguri. Astăzi am depus inițiativa împreună cu colegii liberali din Parlament pe care am numit-o simbolic «2 Mai» în memoria tinerilor decedați în accidentul de acolo (…). Simțim că trebuie să găsim orice fel de pârghie, de canal prin care să descurajăm traficanții – și atunci am propus eliminarea posibilității suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru (…) săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc”, a spus Alina Gorghiu.

Întrebată dacă nu cumva ar fi mai bine să aplicăm legile actuale la timp, ea a afirmat: „Ba da, numai că întotdeauna o să existe defecțiuni în aplicarea unei legi, o să existe conduite nu tocmai în conformitate cu procedurile legale. Asta se întâmplă peste tot în lumea aceasta. Există fenomen infracțional, există comportamente ale instituțiilor statului care nu sunt 100% conforme cu ceea ce ar trebui să fie, dar asta nu înseamnă că, atunci când vedem o poartă, o portiță prin care ar putea să iasă traficanții de droguri de mare risc, n-ar trebui să o închidem”.

„Însuși faptul că Președintele a anunțat că , mai ales în rândul adolescenților, în rândul tinerilor, în CSAT, a dat un semnal foarte clar către toate instituțiile cu atribuții în țara aceasta că n-ar trebui să se mai uite în altă direcție și că ar trebui să vadă tematica aceasta ca pe o prioritate – și am înțeles cu toții”, a mai declarat ministrul Alina Gorghiu.