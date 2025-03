Anamaria Gavrilă a reacționat cu o critică la adresa judecătorilor care au menținut decizia BEC de invalidare a candidaturii lui la alegerile prezidențiale.

Într-un mesaj video, deputata POT a explicat ce înseamnă, după părerea ei democrația și libertatea și de ce Călin Georgescu ar fi trebuit lăsat să candideze.

„Democrația e atunci când majoritatea decide și libertatea e atunci când putem alege pe cine vrem noi din toți candidații posibili, adică toți candidații care îndeplinesc condițiile legale. Ei bine, Călin Georgescu a îndeplinit condițiile legale și, totuși, el a fost interzis de niște judecători, judecători din Biroul Electoral Central, judecători din Curtea Constituțională a României”, este de părere Anamaria Gavrilă.

Ea s-a arătat supărată că magistrații constituționali i-au îngrădit libertatea de a-l alege pe Călin Georgescu ca președinte. Anamaria Gavrilă a mai susţinut că prin decizia CCR s-a creat un precedent extraordinar de groaznic.

„Libertatea mea de a alege Călin Georgescu nu îngrădea libertatea altora de a alege pe altcineva și, totuși, niște judecători, pe conștiința lor, au decis să nu mă lase pe mine și pe alții, milioane de români, să alegem pe cine ne dorim noi cu adevărat să fie Președintele țării (…) S-a creat un precedent extraordinar de groaznic, de greu, de ciudat pentru ţara noastră, acel precedent de a judeca pe conştiinţă. Aşadar, ce înţelegem noi este că judecătorii din România nu mai judecă pe legi, ci judecă pe conştiinţa lor”, a spus Anamaria Gavrilă.

Șefa POT acuză o dictatură

Șefa POT spune că în acest moment nu ar mai conta legea și Parlamentul. Ceea ce contează, susține ea ar fi un sistem în care nici măcar nu pot fi identificaţi dictatorii.

„Aşteptăm acum decizia domnului Georgescu. Partidul POT şi eu am fost luni şi am discutat cu dânsul. Noi am făcut o propunere care am crezut noi că este corectă şi maximizează cumva şansele în sistemul acesta înfiorător în care trebuie să mai trăim şi să-l mai răbdăm. Am făcut, aşadar, o propunere ca această mişcare, această trăire, această însufleţire a poporului român care s-a făcut de Dumnezeu prin domnul Călin Georgescu să meargă mai departe, însă decizia rămâne la domnul Călin Georgescu. Aşteptăm şi noi decizia dânsului”, a transmis Gavrilă pe Facebook.

Opiniile deputatei Anamaria Gavrilă legate de democrație, de acum, diferă de cele pe care le exprima zilele trecute. Într-o reacție anterioară, la decizia Biroului Electoral Central, deputata spunea că suntem într-o dictatură pentru că 10 din cei 14 membri ai instituției, adică majoritatea, au votat pentru invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu.

„Suntem în dictatură. 10 oameni la 4 au votat împotriva dosarului lui Călin Georgescu la BEC, deși dosarul era în regulă”, spunea Gavrilă.