Acasa » Politică » Grindeanu insistă că PSD nu-l va suspenda din funcție pe Nicușor Dan: „E o altă minciună, şi una din cele mai mari spuse de Bolojan”

Traian Avarvarei
01 mai 2026, 09:15
Președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce declarase Bolojan despre încrederea în PSD
  2. Grindeanu spune că nici vorbă să-l suspende pe Nicușor Dan
  3. Nicușor Dan are încredere în PSD. Ce spune Cristian Tudor Popescu

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că nu există motive pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și că premierul Ilie Bolojan (PNL) a spus „una din cele mai mari minciuni”, insinuând că acest lucru ar fi posibil.

Ce declarase Bolojan despre încrederea în PSD

Pe 28 aprilie, la Digi24, Bolojan l-a avertizat pe Nicușor Dan în privința PSD-ului: „În condiţiile în care nu mai ai o colaborare onestă cu Guvernul, aşa cum a fost în această perioadă, probabilitatea să nu poţi să îţi pui în practică proiectele pe care le-ai angajat în campanie, pentru a aduce bunăstare românilor, riscă să nu mai poată fi puse în practică. La fel cum s-a întâmplat în această perioadă, nimeni nu ne garantează că în perioada următoare PSD nu recurge şi la alte acţiuni în plan politic, aşa cum au acţionat şi în aceşti ani, inclusiv în ce îl priveşte pe preşedintele României”.

Pe 20 aprilie, la Rock FM, Bolojan s-a referit astfel la eventualitatea unei suspendări a președintelui: „Nu pot să fac astfel de afirmaţii cu certitudine, dar la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile şi eu n-aş avea încredere în conducerea PSD, pentru că prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spaţiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură şi prin limbajul dublu, nu te poţi baza pe astfel de afirmaţii”.

Grindeanu spune că nici vorbă să-l suspende pe Nicușor Dan

Liderul PSD, însă, respinge categoric acuzațiile: „Asta e o altă minciună, şi una din cele mai mari minciuni spuse de premierul Bolojan”.

„Am explicat pe parcursul acestor zile că noi avem o moţiune pentru a-l schimba pe Bolojan. În niciun caz nu există vreun motiv acum să discutăm despre suspendări ale preşedintelui şi nici nu sunt de acord cu aşa ceva şi nici nu voi fi de acord cu aşa, nici eu, nici colegii mei din PSD”, a insistat Grindeanu, la Antena 3.

Nicușor Dan are încredere în PSD. Ce spune Cristian Tudor Popescu

Pe 29 aprilie, președintele Nicușor Dan a declarat că suspendarea sa din funcție e „un scenariu teoretic” deoarece „nu există vreo declarație din partea PSD-ului care merge spre acest scenariu, dimpotrivă”.

Afirmația i-a atras atenția lui Cristian Tudor Popescu. Gazetarul i-a amintit președintelui câteva dintre declarațiile lui Sorin Grindeanu.

„Cu mai puțin de 1 an în urmă, Grindeanu își lua angajamentul în fața socialiștilor europeni: „Este exclusă orice colaborare a PSD cu AUR”. Iar acum, când moțiunea de cenzură anti Bolojan a pornit, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu.

Starostele PSD a promis că dacă PSD iese din guvern rupând coaliția, atunci el își dă demisia din fruntea Camerei Deputaților. În momentul de față, o întoarce unduindu-se: „Să respectăm Protocolul încheiat la începutul Coaliției, deci să-și dea demisia Bolojan și Abrudean, și atunci demisionez și eu”. Nerușinare nesfârșită: invocă Protocolul pe care PSD l-a călcat în picioare de nu se mai numără câte ori. Dar, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu…

Știucă strigă în gura mare că SAFE, programul UE pentru înarmarea Europei și a României, este, nici mai mult, nici mai puțin decât „Șoping!”. Că România pierde acceptându-l. Însă la votul din Parlament, PSD a votat pentru SAFE. Dar, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu.

Și folosește aceeași expresie, „om serios”, pentru Bolojan și Grindeanu…

Poate pentru că Grindeanu tocmai a declarat că nu vrea să-l schimbe din funcție pe președintele Dan…”, scrisese Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

RESET la vârful digitalizării: șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis de Ilie Bolojan
Iulia Albu: „Penibilul în care se scaldă clasa politică din România a atins cote la care Caragiale nici nu putea să viseze"
Sorin Grindeanu e dispus să fie premier: „Cred că vom fi chemați repede la Cotroceni"
Politico scrie despre „încăpățânarea" lui Bolojan și ascensiunea „periculoasă" a lui Simion. „Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist"
Haos pe Otopeni. Diana Șoșoacă, întâmpinată de susținători, după pierderea imunității. Ea avertizează: „S-ar putea să câștige Rusia"
MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente
Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!"
Ce spune Grindeanu despre o posibilă demisie dacă pică moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?"
Grindeanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea. Ce spune despre votul moțiunii: „Există viață și după ziua de marți"
Ministerul Educației aprobă 320 de programe noi pentru liceu în plină reformă curriculară. Cum vor influența aceste schimbări parcursul elevilor
