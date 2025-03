Anton Pisaroglu, consultantul lui Georgescu, vrea să candideze la prezidențiale. A mai lucrat pentru Dăncilă, Simion și Nicușor Dan

Anton Pisaroglu, consultantul , vrea să candideze la alegerile prezidențiale, după ce candidatura lui Georgescu a fost respinsă. El afirmă cu nu este un substituit al lui Georgescu pentru că acesta este „ de neînlocuit”, conform

„Dar am un plan”

„Sub pretextul de a nu deveni o dictatură, România a devenit o dictatură. A nu vorbi despre asta înseamnă a fi complice. A nu face nimic, tot complicitate. Ne place sau nu, singura, dar singura şansă de a ne reveni este ca poporul român să aibă din nou încredere că alegerile sunt libere. Astăzi, majoritatea simte că nu mai sunt. Şi nu mai este vorba este vorba despre anularea democraţiei. Dar am un plan. Am un plan solid să reparăm asta. Singura soluţie pentru a ieşi din haosul în care ne-au aruncat este ca eu să candidez la Preşedinţia României. Cu un singur scop : reluarea alegerilor libere de urgenţă. Să folosesc toate pârghile odată ajuns acolo pentru a declanşa de urgenţă alegeri libere. Şi nu, nu sunt rezerva lui Călin Georgescu. El este de neînlocuit. Sunt soluţia la situaţia actuală în care ne aflăm”, a transmis Anton Pisaroglu, într-un mesaj pe TikTok.

Acesta subliniează că nu îl va înlocui pe Călin Georgescu și că vrea să recâștige încrederea ân democrație, dar și să repare imaginea țării la nivel internațional.

„Este vorba despre recâştigarea încrederei în democraţie, dar, foarte important, este şi despre repararea imaginii României la nivel internaţional. Astăzi, întreaga lume ne priveşte ca pe o ţară defectă (…) Candidez pentru a declanşa din nou alegeri libere, dar de data asta sub supraveghere internaţională reală, cu observatori implicaţi şi cu sprijinul partenerilor strategici. Mă voi asigura personal de asta”, a mai transmis Pisaroglu.

El a explicat și cine este și ce experiență în politică are.

„Numele meu este Anton. Sunt strateg politic internaţional. Am reprezentat România la cel mai înalt nivel. Am fost la masa liderilor mondiali, acolo unde actualii noştri conducători se milogesc să intre”, a mai spus Pisaroglu.

Acesta a susținut că a fost invitat „în nume propriu” de președintele Franței la Ziua Națională, fiind „singurul român invitat”.

„Preşedinţi din Africa mă caută pentru parteneriate strategice cu România. Nu am pe nimeni din spate. Am construit totul singur, plecând de jos. Dar sunt un om care înţelege perfect jocul global. Publicaţii internaţionale, precum Politico sau Forbes, îmi cer sfatul”, a mai transmis acesta.

A ajutat oamenii politici

El spune că a coordonat campania Vioricăi Dăncilă, a lucrat cu George Simion pentru a stabili AUR în Parlamentul European și a fost alături de Nicușor Dan în campania pentru alegerile locale.

„Ca mai apoi, în 2021, în primele 8 luni ale lui Călin Georgescu în România să-i fiu alături. L-am ajutat să pună bazele puternicei mişcări de azi. Nu sunt de acord cu toate părerile politice ale domnului Georgescu, dar este absolut normal ca doi oameni să poată colabora, chiar dacă au păreri diferite. Într-un final sunt total apolitic, dar un cunoscător. Înţeleg perfect dinamica momentului. Înţeleg ce trebuie făcut. Singura soluţie este reluarea scrutinului. Cu poporul român în prim plan, cu partenerii strategici la masă. Cu adevărata libertate de allege”, a mai declarat Anton Pisaroglu.

„Mă vor ataca de sigur, vor zice că sunt omul Rusiei şi nu adevărul, că sunt un mare prieten al administraţiei Trump. Nu vor spune nimic despre cariera mea în rugby-ul de performanţă, că mi-am reprezentat mereu cu demnitate ţara, că a fost o onoare să joc sub drapelul nostru, că am ridicat cu mândrie mâna la piept ascultând imnul pe teren. Nu vor spune că am ajutat la construcţia unei biserici în Sardinia, că iubesc ortodoxia şi trăiesc în slujba lui Dumnezeu”, a mai adăugat acesta.

Pisaroglu a spus că a strâns deja peste 100.000 de semnături pentru depunerea candidaturii.