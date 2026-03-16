Ar putea Iranul să atace România? Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat situația de securitate din regiune în contextul tensiunilor cu Iranul, în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, la B1 TV.

Acesta a atras atenția că declarațiile recente venite din partea oficialilor iranieni nu trebuie ignorate și că statul român ar trebui să analizeze serios posibilele riscuri generate de prezența echipamentelor militare americane pe teritoriul țării.

În opinia sa, Iranul percepe România drept un stat implicat indirect în conflict, din cauza bazelor militare care găzduiesc tehnică americană.

Ar putea Iranul să atace România? De ce spune Traian Băsescu că România este considerată „stat agresor”

Potrivit fostului șef al statului, declarațiile venite din partea Teheranului indică faptul că România este privită în aceeași categorie cu Statele Unite. Motivul ar fi infrastructura militară care permite desfășurarea unor operațiuni aeriene americane.

Traian a explicat că Iranul ar putea invoca inclusiv argumente de drept internațional pentru a justifica eventuale acțiuni militare.

El a detaliat acest punct de vedere în cadrul emisiunii:

„Doamnă, pentru că s-a pronunțat deja o amenințare la adresa României, da? Purtătorul de cuvânt ne-a spus foarte clar că Iranul ne consideră un stat agresor, la fel cum consideră Statele Unite.

Este adevărat, Statele Unite au deja pe bazele noastre militare de la și Câmpia Turzii echipamente care nu sunt niște echipamente defensive. Nu sunt, sunt echipamente extrem de ofensive, aș spune, pentru că aeronavele de aprovizionare nu aprovizionează vreun CAP, ci direct aeronave care se îndreaptă spre Iran să bombardeze. Nu aruncă flori din avioanele astea, ci bombe.

Și atunci nu poți să consideri că nu este un echipament ofensiv. Povestea cu sunt defensivi o lăsăm pentru alții…

Dacă avem ceva defensiv în sistemul de apărare, avem baza de la Deveselu, care nu poate ataca, ea poate doar reacționa, poate lovi rachete care se îndreaptă către noi. Avem sistemul Patriot și sistemul francez, care a fost desfășurat pe coasta Mării Negre.

Deci astea sunt sisteme defensive de apărare, dar aeronavele cisternă sunt departe de a fi niște echipamente despre care să spui că sunt defensive sau dronele de cercetare și dronele utilizate pentru bombardament, care vor fi, probabil, amplasate la Câmpia Turzii.

În mod cert nu sunt niște echipamente defensive. Din acest motiv, eu am considerat că pot să-mi exprim un punct de vedere care reflectă prudență.”, a spus Băsescu.

Ar putea Iranul să atace România? Cât de mare este riscul

Traian Băsescu consideră că statul român nu trebuie să plece de la ideea că riscul este inexistent. În opinia sa, chiar și o probabilitate relativ mică ar trebui să determine autoritățile să adopte măsuri preventive.

El a explicat că, la nivelul unui stat, riscurile trebuie evaluate și gestionate chiar dacă sunt reduse.

„În astfel de situații nimeni nu poate spune că 100% nu ni se întâmplă nimic. Ori, la nivelul unui stat, când nu există certitudine de 100% că nu se întâmplă nimic, se iau măsuri ca să previi acel 5, 10, 15, 20% cât înseamnă risc.

Iar eu, în decizia mea de a face public aceste gânduri, m-am uitat și la ce s-a întâmplat în Tel Aviv.”, a mai spus fostul șef de stat.

Ce exemplu internațional a invocat fostul președinte

Băsescu a făcut referire la situația din Israel și la evoluția tehnologiei militare utilizate de Iran. El a adăugat că anumite modernizări ale acestor rachete ar putea complica interceptarea lor.

„Iranienii au modernizat niște rachete pe care le-au lansat în ultimele zile și care au străpuns fără probleme sistemul defensiv, sistemul de apărare antirachetă israelian.

Și s-a și descoperit, am citit documentarul, care arată că între timp rușii i-au dotat pe iranieni cu echipamentele necesare să schimbe direcția de după lansare, ceea ce înșală sistemele de apărare antirachetă.”, a mai explicat Băsescu.

De ce crede Băsescu că statul român trebuie să se pregătească pentru scenarii negative

Fostul președinte a comparat gestionarea riscurilor unui stat cu modul în care un comandant de navă se pregătește pentru condiții dificile. El a explicat principiul după care se ghidează în evaluarea situațiilor de risc:

„Întotdeauna un comandant de navă își programează lucrurile pe așa-numitul drum critic. Adică îmi iau cele mai rele condiții să fiu gata să fac față cu nava acelor condiții care sunt cele mai rele.

La fel trebuie condusă și o țară, să fii apt, să fii pregătit pentru cele mai rele lucruri și Dumnezeu să dea să nu se întâmple, că e mai bine pentru toată lumea. Dar nu poți să ignori riscurile, și când ele sunt în procentaj mic.”, a mai precizat fostul președinte.

Ar putea Iranul să atace direct România?

Traian Băsescu consideră că, în cazul unei reacții militare, Iranul ar viza, în primul rând, bazele unde sunt amplasate echipamente americane.

„După părerea mea, procentajul nu-i chiar atât de mic, cum se spune, de risc ca Iranul să lanseze o rachetă-două către România. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă”, a spus Băsescu.”

Fostul președinte a explicat și logica unui astfel de scenariu.

„El are în vedere consecințele utilizării acestor echipamente împotriva Iranului și are în vedere nerespectarea dreptului internațional la care România devine parte prin acceptarea utilizării bazelor românești de către Statele Unite și, implicit, dreptul la ripostă al Iranului, să atace bazele militare, unde sunt echipamente americane.”, a mai adăugat el.

În final, Băsescu a amintit că Iranul a acționat similar și în alte state.

„Ceea ce au și făcut în Arabia Saudită. Au atacat exact bazele în care se aflau avioanele cisternă, aceste avioane care sunt acum la Kogălniceanu, patru din ele.”, a conchis Traian Băsescu.