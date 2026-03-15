Acasa » Eveniment » Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”

Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America"

Ana Beatrice
15 mart. 2026, 23:55
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune Mircea Geoană despre decizia SUA și rolul României
  2. Cum se implică România în sprijinul operațiunilor americane din Orientul Mijlociu

România își reconfirmă rolul strategic în regiune. Statele Unite au decis să utilizeze baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiuni militare îndreptate împotriva Iranului. Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat că această decizie arată cât de importantă este poziția strategică a României. În același timp, spune el, pasul făcut de Washington consolidează relația dintre țara noastra și SUA.

Ce spune Mircea Geoană despre decizia SUA și rolul României

Mircea Geoană afirmă că solicitarea SUA de a deplasa trupe și echipamente militare în România reprezintă o reconfirmare clară a valorii strategice a țării noastre.

„În clipa în care ție ți se reconfirmă valoarea ta strategică printr-o solicitare americană de a deplasa un număr de trupe și ceva echipamente la noi, mi se pare că este o reconfirmare a relației cu America și este din nou o poliță de securitate națională reactivată”, a spus acesta, notează antena3.ro.

„Cred că în clipa de față putem spune că relația bilaterală cu America este repusă pe șina sa normală”, a mai precizat Geoană. El a mai precizat că sosirea primelor aeronave cisternă americane la baza Mihail Kogălniceanu este „un lucru bun”. Acestea vor fi folosite pentru realimentarea avioanelor implicate în misiunile împotriva Iranului.

„Justificarea politică și strategică este extrem de clară. Nu aveai cum să refuzi principalul tău aliat și furnizor de securitate, Statele Unite, când e nevoie”, a declarat fostul ministru de Externe al României.

Cum se implică România în sprijinul operațiunilor americane din Orientul Mijlociu

Primele avioane cisternă ale Statelor Unite, utilizate pentru realimentarea aeronavelor în aer, au ajuns duminică la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni. Dislocarea acestora face parte dintr-un plan prin care România permite temporar armatei americane să aducă echipamente și trupe pentru sprijinirea operațiunilor din Orientul Mijlociu împotriva Iranului. Decizia a fost aprobată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și a primit ulterior votul Parlamentului.

Președintele Nicușor Dan a dat însă asigurări că pe teritoriul României nu vor fi dislocate avioane de luptă. În schimb, Statele Unite vor aduce avioane-cisternă, echipamente de monitorizare, inclusiv drone de supraveghere, și sisteme de comunicații prin satelit. Acestea vor funcționa în coordonare cu infrastructura militară existentă, inclusiv cu scutul antirachetă de la Deveselu.

