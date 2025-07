Atac de la vârful PSD la adresa lui Bolojan. Zetea: „Măsurile fiscale lovesc în cei mai vulnerabili. Nu sunt cele despre care am vorbit, Bolojan și le-a asumat aproape pe persoană fizică” / Ce spune despre sondajul care dă PNL peste PSD (VIDEO)

„Clasa politică de la București s-a îmbuibat în ultimii ani din bani publici”, a declarat luni, pentru B1 TV, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD și președintele Consiliului Județean (CJ) Maramureș. Acesta i-a reproșat premierului Ilie Bolojan (PNL) că a luat mai mult „pe persoană fizică” măsurile fiscale și că el ar fi vrut ca Guvernul să trateze întâi privilegiile de la stat, apoi să ceară solidaritate de la oamenii simpli.

Despre de azi care dă PNL deasupra PSD, Zetea a spus: „E nevoie de știri pozitive, ca PNL să aibă un congres liniștitor” săptămâna aceasta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Zetea, replică pentru Bolojan

Guvernul și-a asumat, luni, răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale. Într- susținut de la tribuna Parlamentului, premierul Ilie Bolojan a ținut să le transmită un mesaj „colegilor de coaliție”: „Vă rog să vă susține colegii pe care i-ați trimis în guvern să facă reforme. Nu ne ajută dublul limbaj”.

Întrebat cum vede acest mesaj, Gabriel Zetea a răspuns: „Nu e un dublu limbaj, PSD va vota măsurile pe care Guvernul Bolojan și le asumă în Parlament pentru că nu avem de ales, astea sunt măsurile pe care și le-a asumat aproape pe persoană fizică Ilie Bolojan. Dar nu sunt măsurile pe care le-am vorbit în ultimele luni. Am vorbit despre echitate, despre faptul că vom ataca casta privilegiaților, în special din administrația centrală de la București. Deocamdată nu facem acest lucru. Sigur că vorbim despre un pachet 2 de legi care va urma, dar deocamdată românii văd că am luat niște măsuri simpliste, chiar de contabilitate primară, că am crescut cu 2% TVA… Am luat aceste măsuri simple prin care am pus povara reducerii deficitului exclusiv, aproape exclusiv și care câștigă extrem de puțin”.

Zetea: Aștept de la Guvernul Bolojan măsurile pe care toți românii le așteaptă

Acesta a mai afirmat că nici în USR, nici în PNL „nu există susținere pentru privilegiile care s-au creat în ultimii ani pentru unii dintre membrii partidelor și aceștia pot să plece acasă, că prea mult au căpușat statul român”.

„Aștept și eu de la Guvernul Bolojan aceste măsuri pe care nu doar membrii PSD le vor, ci toți românii le vor. În pasul 2 puteau să ia astfel de măsuri, în care să le ceară și celorlalți solidaritate”, a mai declarat Gabriel Zetea, pentru B1 TV.