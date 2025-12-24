B1 Inregistrari!
Atacul lui Nicușor Dan la adresa lui Donald Trump face valuri. Comentariile jurnalistului Cristian Tudor Popescu

Adrian A
24 dec. 2025, 13:00
Cuprins
  1. Ce spune CTP despre atacul lui Nicușor Dan la Trump
  2. Vrea Trump dizolvarea UE?
  3. Europa se mișcă prea lent?

Interviul lui Nicușor Dan pentru Politico, în care șeful statului îl acuză pe Donald Trump de lipsă de moralitate, a adus mai multe comentarii, unele acide care îl pun la zid pe președinte, altele laudative.

Ce spune CTP despre atacul lui Nicușor Dan la Trump

„În sfârșit, primul gest de politică externă hotărât și clar al președintelui Dan – interviul acordat la Bruxelles prestigioasei publicații Politico. Președintele a lăsat de-o parte curluntrismul și curlingvismul umilitor și inutil practicat luni de zile de mulți lideri europeni față de Trump. „Lumea s-a schimbat. Am trecut de la – într-un anume sens – o cale morală de a face lucrurile, la un mod pragmatic și economic de a acționa”.

E prima dată de la reinstalarea rechinului imobiliar la Casa Albă, când aud un șef de stat rostind cuvântul „morală”. Într-adevăr, politica occidentală postbelică a fost mult mai democratică.

La ONU, în UE, în NATO, țările mici au avut drept la cuvânt, la vot și chiar la veto. Statele Unite au ajutat multe țări subdezvoltate, au încercat să le deschidă un drum spre democrație, au apărat Europa de pericolul rusesc. Toate acestea țin de morală. Or, Trump, cel ce distruge această ordine mondială ca un buldozer turbat, amicul și clientul lui Jepfrey Epstein, este un ins amoral.”, scrie Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

Vrea Trump dizolvarea UE?

Jurnalistul mai afirmă și că Nicușor Dan a suprins exact ingerințele lui Trump în UE.

„Rețeaua de relații internaționale, delicată și țesută cu greu, este redusă de alesul americanilor la o politică tribală, pe principiul „cine are măciuca mai mare, dreptate are”.
Tentativele administrației Trump de a rupe UE sunt expuse ca atare de președintele Dan: „E ok ca politicienii americani să-și exprime opiniile. Dar e o problemă dacă SUA încearcă să influențeze politica europeană în mod nedemocratic – de pildă, plătind mass media europene, așa cum o fac rușii”.
El consideră că alianța SUA-Europa e „naturală”, pentru că împărtășesc (mai degrabă împărtășeau – n.m.) mai multe valori decât alte regiuni ale lumii. „Dar acum suntem într-o perioadă de tranziție în care trebuie să ne înțelegem mai bine unii pe ceilalți.”, mai arată CTP.

Europa se mișcă prea lent?

Cristian Tudor Popescu susține că Nicușor Dan s-a „mișcat” bine și în privința deciziilor luate în UE. Sau mai bine zis, a vitezei cu care UE i-a decizii.
„Crede președintele Dan că liderii europeni sunt „slabi”? „Da. E un anume adevăr în ce spune Trump. Europa poate fi prea lentă în a lua decizii.
De exemplu, a fost nevoie de luni de discuții și de un summit săptămâna trecută prelungit până la 3 dimineața pentru a cădea de acord asupra unui mod de a finanța Ucraina. Dar, până la urmă, importanta decizie a fost luată – 90 miliarde euro pentru ca Ucraina să poată continua lupta cu Putin în următorii 2 ani, în ciuda opoziției Ungariei, Slovaciei și Cehiei.”, mai arată gazetarul.
Și încheie cu o concluzie:
„După mai rău de 10 ani, vocea României de face auzită în Europa și în lume.”
