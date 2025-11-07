Atribuțiile Oanei Gheorghiu în Guvern. Vicepremierul Oana Gheorghiu a clarificat în emisiunea Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, pe B1 TV, care sunt responsabilitățile sale în actualul Guvern. Ea a explicat că portofoliul său acoperă trei direcții majore: reformarea companiilor de stat, debirocratizarea și digitalizarea.

Atribuțiile Oanei Gheorghiu în Guvern. Ce va face, mai exact, în Guvernul României

Gheorghiu a punctat că lucrează deja la formarea unei echipe de experți și la stabilirea unui cadru larg de consultări.

“Sunt în curs să formez o echipă. Portofoliul meu are aceste trei domenii: Reforma companiilor de stat, , dar e un termen care sună destul de abstract și ne-am săturat de el, de fapt, o relație cu cetățeanul, cu companiile, cu mediul de afaceri, cu funcționarii publici.

Îmi doresc să punem la un loc cetățeanul, , mediul de afaceri și funcționarii publici și împreună să lucrăm pentru a face lucrurile mai bine, să avem perspectiva tuturor.

Și al treia domeniu este digitalizarea. Sunt legate unele de altele, într-un fel. Digitalizarea, din nou, a fost mult folosit termenul ăsta și îmi pare din nou imposibil de făcut. Cred că mai întâi trebuie să curățăm procesele, să simplificăm procesele și abia apoi să digitalizăm, pentru că dacă digitalizăm birocrația, absurdul din birocrație, nu vom avea decât un absurd birocratic digitalizat”, a precizat viceprim-ministrul.

Cum vor fi realizate consultările și cine va participa

Vicepremierul a anunțat că va discuta atât cu mediul de afaceri, cât și cu cetățeni și funcționari publici. Scopul acestor discuții este identificarea exactă a blocajelor birocratice care afectează antreprenorii și cetățenii.

Ea a subliniat că statul și mediul privat nu trebuie privite ca entități aflate în opoziție.

“Voi avea în echipă experți, voi discuta cu toți cei implicați. E absolut necesar să ai perspectiva tuturor. După care vom veni în Guvern și vom cerne toate informațiile, astfel încât ce urmează să facem, să respecte nevoile statului și ale cetățeanului.

(…) Când mediul de afaceri merge bine, țării îi merge bine. Deci noi nu suntem în opoziție, nu trebuie să privim așa. Statul, cetățeanul și mediul de afaceri trebuie să fie împreună, nu în opoziție. Interesul statului este ca mediului de afaceri să-i meargă bine, ca el să producă bani, să plătească salarii bune, să crească salariile și statul să încaseze taxe și impozite.

Faptul că privim tot timpul în opoziție statul și restul lumii este foarte greșit. Statul lucrează în beneficiul și trebuie să servească cetățeanul, mediul de afaceri și pe toți oamenii din România”, a explicat Oana Gheorghiu.

Atribuțiile Oanei Gheorghiu în Guvern. Cum va proceda vicepremierul

Vicepremierul a anunțat și cum va proceda.

“Nu o să am o echipă. O să fac consultări cu mediul de afaceri, sunt diferite asociații, organizații patronale cu care vom avea, dar la fel de bine voi avea întâlniri cu cetățenii și, cum vă spuneam, cu funcționarii publici.

Noi trebuie să vedem care sunt problemele birocratice. La mine, în portofoliul meu, este birocrația. Ce e greu unui antreprenor în activitatea lui, astfel încât să poată produce mai mult, să facă mai bine, să angajeze mai mulți oameni. Ce îl împiedică din perspectiva asta a relației cu statul?

Și o să spună oamenii, păi mă duc de 100 de ori la ANAF să duc 10 hârtii. Lucrurile astea trebuie să le eliminăm. Eu nu lucrez, nu am un portofoliu pe fiscalitate, să fiu eu cea care o să reduc taxele. Dar mi se pare, din nou, periculos și păcătos să punem în antiteză statul, cetățeanul și mediul de afaceri. Când vom înțelege că trebuie să lucrăm împreună și că abia atunci ne va fi mai bine, cred că vom reuși să schimbăm lucrurile”, a mai adăugat ea.

Cum abordează vicepremierul reforma companiilor de stat

Unul dintre obiectivele principale îl reprezintă restructurarea unor companii de stat considerate consumatoare de bani publici. România s-a angajat față de Comisia Europeană să finalizeze până în 2026 restructurarea a cel puțin trei companii din energie și transporturi.

Totodată, ea a precizat că va fi stabilit un calendar de lucru, iar Guvernul vrea să înceapă procesele în mai multe companii, pentru a se asigura că cele trei restructurări cerute prin PNRR sunt finalizate în termen.

“Avem 1370 de entități, că nu toate sunt companii. Unele sunt institute, altele sunt autorități. Avem 1370 de entități de stat la care trebuie să ne uităm. Cele mai multe dintre ele se află în subordinea unor ministere și acele proiecte sunt gestionate de ministerile respective. Evident că într-o colaborare cu vicepremierul.

Acestea vor fi, practic, în portofoliuul meu, dar în relație cu m inisterul. Ministerul este responsabil de lucrul cu aceste companii. Sunt alte companii care se află la Secretariatul General, în subordinea Secretariatului General sau a Cancelariei și pe acestea vom lucra noi. Ce facem noi acum? S-a făcut o inventariere a acestor companii și urmează ca săptămâna viitoare să stabilim un calendar de lucru.

Avem un jalon în PNRR, trebuie să facem până la jumătatea anului viitor cel puțin trei restructurări în companii de stat din Energie și Transporturi. Asta ne-am angajat la Comisia Europeană, deci asta este o urgență. Și propunerea pe care au avut-o colegii din Guvern, săptămâna asta, a fost să începem mai multe, nu doar trei, să începem șase, șapte, astfel încât să ne asigurăm că trei sunt finalizate până în august de 2026.

Evident că după ce împărțim între noi și stabilim cine de ce se ocupă, pentru că nu vrem să ne dublăm eforturile, ci să mărim impactul asupra acestor companii, vom stabili și abordarea. Abordările nu pot fi unitare.”, a mai menționat vicepremierul.