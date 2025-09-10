AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David. Ce a transmis Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Partidul AUR a depus o moțiune simplă, în Senatul României, la adresa , Daniel David. AUR consideră că Educația este „pusă pe butuci din cauza deciziilor aberante luate prin angajarea răspunderii, fără dezbateri și vot democratic”.

Potrivit documentului, partidul consideră că ministrul David nu apară demnitatea profesorilor și nici viitorul copiilor, ci acționează folosindu-se de minciună.

AUR: „ România se află astăzi în fața unei crize fără precedent în domeniul educației”

Petrișor Peiu: „M ăsurile impuse de Daniel David adâncesc haosul și condamnă viitorul acestei națiuni la mediocritate”

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a subliniat faptul că măsurile pe care Daniel David le-a promovat, nu au făcut altceva decât să dăuneze sistemului educațional din România.

Mai mult, AUR atrage atenția asupra situației cu care se confruntă profesorii, odată cu majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână.

„România se află astăzi în fața unei crize fără precedent în domeniul educației. Sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul național de învățământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutală, aplicate prin minciună, manipulare și dispreț față de nevoile reale ale elevilor, părinților și profesorilor.

Legea nr. 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, rezerve cel mai brutal atac asupra educației din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecințe catastrofale asupra calității educației și asupra stabilității profesiei didactice.

Majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore/săptămână, fără o creștere salarială în cauza reduce drastic timpul disponibil pentru pregătirea orelor, corectarea testelor, relația cu părinții și formarea profesională. Această măsură forțează profesorii titulari să preia ore în mai multe școli, unii ajungând să presteze chiar și în șapte unități diferite, făcând naveta pe distanțe lungi din banii proprii. Cine le decontează aceste cheltuieli?

Coaliția de la guvernare invocă ,,Europa”. În alte state din UE, norma didactică este mai mică decât cea din România. Exemplu: Bulgaria (19 minereu), Cehia (17 minereu), Italia (18 minereu), Polonia (14 minereu), Finlanda (17 minereu).

Sindicatele estimează dispariția a peste 15.000 de posturi prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și a titularilor cu normă redusă, ceea ce este o categorie de „concediere mascată” a zeci de mii de specialitate dedicată, cu grad didactic și ani de vechime. Aceasta este cea mai mare lovitură dată profesiei didactice din ultimele decenii. Asta nu este reformă, este o agonie pentru o întreagă breaslă”, se arată în documentul emis de AUR.

De asemenea, în același document emis a fost punctată și problematica comasării școlilor, care din punctul de vedere al AUR are „efecte devastatoare”.

„Comasarea haotică a școlilor, fără criterii clare și fără consultarea comunităților afectate, are efecte devastatoare. Liceele vor fi comasate de la circa 300 de elevi la minimum 500. Într-o clasă de gimnaziu, numărul elevilor va crește chiar și la 32, iar o clasă de liceu va putea funcționa și cu 34 de elevi, împrejurare care va arunca în șomaj circa 15.000 de profesori. În plus, această măsură va duce la închiderea a nouă sute de școli, cele mai multe din mediul rural. În felul acesta, se va declanșa sau destructurare instituțională fără precedent, din cauza căreia peste 160.000 de copii din mediul rural vor fi afectați”, au mai transmis reprezentanții AUR.

Liderul senatorilor AUR, a criticat dur atitudinea pe care a abordat-o Daniel David în aceste momente. Peiu consideră că David a „mințit opinia publică” și a promovat o „politică de austeritate brutală”.

„În loc să aducă stabilitate și calitate, măsurile impuse de Daniel David adâncesc haosul și condamnă viitorul acestei națiuni la mediocritate. educațional uriaș. Ministrul Educației a mințit opinia publică, a cenzurat rapoarte științifice și a promovat o politică de austeritate brutală, în timp ce fac politici ai guvernării prosperă din contract supraevaluate. România a ajuns să aloce educației doar 3,16% din PIB, unul dintre cele mai scăzute procente din Uniunea Europeană. Rezultatele sunt vizibile: promovabilitate scăzută la examene, analfabetism funcțional ridicat și inechități tot mai mari între urban și rural. Educația este coloana vertebrală a unei națiuni. Profesorii și elevii merită respect, resurse și sprijin, nu dispreț, haos și comasări forțate”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Dezbaterea și votul asupra moțiunilor simple vor avea loc luni, 15 septembrie, ora 16:00.