Petrișor Peiu (AUR), replică acidă pentru premierul Ilie Bolojan: „Nu Cațavencu e autorul frazei pe care ați încercat să o rostiți”

Senatorul AUR Petrișor Peiu a criticat duminică, la dezbaterea moțiunilor de cenzură, numirile în companiile de stat.

Ce reacție a avut Petrișor Peiu la discursul lui Ilie Bolojan

Acuzații privind politizarea companiilor de stat

„Auzindu-l pe Bolojan, era să fiu supărat că n-a înțeles ce scrie în moțiune, dar apoi m-am gândit că n-a înțeles nicio operă pe care o învățăm la școală. Nu Cațavencu e autorul frazei pe care ați încercat să o rostiți, ci Farfuridi. E drept că e mai ușor de pronunțat Cațavencu”, a spus Peiu.

Potrivit liderilor senatorilor AUR, proeictul de lege privind reglementarea numirilor în consiliile de administrație încurajează numirea unor persoane care nu ar avea pregătirea necesară pentru a ocupa posturile în care au fost numiți.

„Prin acest proiect de lege nu faceți decât să întăriți și să cimentați politizarea și plantarea de politruci în economie prin o agenție cu numele acesta AMEPIP. Puteați să mai puneți 40 de caractere, rezultatul era același. Dacă începem cu litera A, prima litera alfabetului, și ne uităm ce rezultat ați produs cu ordonanța asta 109 pe 2011 și ne oprim la Compania de Aeroporturi. Nu ați găsit loc în această ordonanță, să remediați principala defecțiune din administrarea întreprinderilor publice. Ce vom găsi la Compania Națională de Aeroporturi? Vom găsi în administrare un secretar de stat la Ministerul Transporturilor, absolventul unei facultăți private de drept. Vom găsi un secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale, care a absolvit ingineria și managementul agroturistic la celebra facultate Biotera. Se pare că e obligatorie la Ministerul Apărării. A treia persoană este o doamnă economist. A patra persoană este iarăși cineva, o doamnă, consilier al unui director general, tot absolvent de drept la o facultate privată”, a spus de la tribuna Parlamentului Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu a insistat pe lipsa specializării persoanelor din companiile de stat.

„Niciunul de meserie. Cam asta se întâmplă în toate companiile. Vreți să vorbim despre Romgaz? Vreți să vorbim despre Complexul Energetic Oltenia? Ne putem uita la toate aceste companii și să vedem câți oameni care au legătură cu domeniul sunt în aceste consilii de administrație, câți oameni sunt administratori”.