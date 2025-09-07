B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Petrișor Peiu (AUR), replică acidă pentru premierul Ilie Bolojan: „Nu Cațavencu e autorul frazei pe care ați încercat să o rostiți”

Petrișor Peiu (AUR), replică acidă pentru premierul Ilie Bolojan: „Nu Cațavencu e autorul frazei pe care ați încercat să o rostiți”

George Lupu
07 sept. 2025, 18:03
Petrișor Peiu (AUR), replică acidă pentru premierul Ilie Bolojan: Nu Cațavencu e autorul frazei pe care ați încercat să o rostiți
Sursa foto: Alianța pentru Unirea Românilor - AUR / facebook

Senatorul AUR Petrișor Peiu a criticat duminică, la dezbaterea moțiunilor de cenzură, numirile în companiile de stat.

Cuprins

  • Ce reacție a avut Petrișor Peiu la discursul lui Ilie Bolojan
  • Acuzații privind politizarea companiilor de stat

Ce reacție a avut Petrișor Peiu la discursul lui Ilie Bolojan

„Auzindu-l pe Bolojan, era să fiu supărat că n-a înțeles ce scrie în moțiune, dar apoi m-am gândit că n-a înțeles nicio operă pe care o învățăm la școală. Nu Cațavencu e autorul frazei pe care ați încercat să o rostiți, ci Farfuridi. E drept că e mai ușor de pronunțat Cațavencu”, a spus Peiu.

Potrivit liderilor senatorilor AUR, proeictul de lege privind reglementarea numirilor în consiliile de administrație încurajează numirea unor persoane care nu ar avea pregătirea necesară pentru a ocupa posturile în care au fost numiți.

„Prin acest proiect de lege nu faceți decât să întăriți și să cimentați politizarea și plantarea de politruci în economie prin o agenție cu numele acesta AMEPIP. Puteați să mai puneți 40 de caractere, rezultatul era același. Dacă începem cu litera A, prima litera alfabetului, și ne uităm ce rezultat ați produs cu ordonanța asta 109 pe 2011 și ne oprim la Compania de Aeroporturi. Nu ați găsit loc în această ordonanță, să remediați principala defecțiune din administrarea întreprinderilor publice. Ce vom găsi la Compania Națională de Aeroporturi? Vom găsi în administrare un secretar de stat la Ministerul Transporturilor, absolventul unei facultăți private de drept. Vom găsi un secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale, care a absolvit ingineria și managementul agroturistic la celebra facultate Biotera. Se pare că e obligatorie la Ministerul Apărării. A treia persoană este o doamnă economist. A patra persoană este iarăși cineva, o doamnă, consilier al unui director general, tot absolvent de drept la o facultate privată”, a spus de la tribuna Parlamentului Petrișor Peiu.

Acuzații privind politizarea companiilor de stat

Petrișor Peiu a insistat pe lipsa specializării persoanelor din companiile de stat.

„Niciunul de meserie. Cam asta se întâmplă în toate companiile. Vreți să vorbim despre Romgaz? Vreți să vorbim despre Complexul Energetic Oltenia? Ne putem uita la toate aceste companii și să vedem câți oameni care au legătură cu domeniul sunt în aceste consilii de administrație, câți oameni sunt administratori”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nicoleta Pauliuc (PNL), acuzații grave la adresa opoziției: „Ați făcut spectacol la televizuni, pe rețelele de socializare. Astăzi, apărați directorii cu lefuri uriașe” (VIDEO)
Politică
Nicoleta Pauliuc (PNL), acuzații grave la adresa opoziției: „Ați făcut spectacol la televizuni, pe rețelele de socializare. Astăzi, apărați directorii cu lefuri uriașe” (VIDEO)
A picat și cea de-a doua moțiune de cenzură privind companiile de stat
Politică
A picat și cea de-a doua moțiune de cenzură privind companiile de stat
Grindeanu, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ”
Politică
Grindeanu, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ”
Bolojan, mesaj pentru Opoziție: „Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”
Politică
Bolojan, mesaj pentru Opoziție: „Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”
Parlamentul votează azi cele 4 moțiuni de cenzură ale AUR. Opoziția a cerut amânarea ședinței pentru luni
Politică
Parlamentul votează azi cele 4 moțiuni de cenzură ale AUR. Opoziția a cerut amânarea ședinței pentru luni
Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: „Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public”
Politică
Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: „Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public”
Cristian Popescu Piedone demisionează din PUSL și își face partid: „Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”
Politică
Cristian Popescu Piedone demisionează din PUSL și își face partid: „Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”
Florian Bodog (PSD): În situația în care cei de la ASF nu își fac treaba, trebuie schimbați. Eu cred că nu există oameni de neînlocuit în România (VIDEO)
Politică
Florian Bodog (PSD): În situația în care cei de la ASF nu își fac treaba, trebuie schimbați. Eu cred că nu există oameni de neînlocuit în România (VIDEO)
„Un oarecare fost pușcăriaș e supi că-i tai banii de la stat”. Schimb de replici între Vlad Gheorghe și Adrian Năstase
Politică
„Un oarecare fost pușcăriaș e supi că-i tai banii de la stat”. Schimb de replici între Vlad Gheorghe și Adrian Năstase
Ministrul Energiei, despre faptul că România ia energie electrică și de la Republica Moldova: “Raportul e de 1 la 13, undeva la 10.000 de kw luna trecută, foarte puțin” (VIDEO)
Politică
Ministrul Energiei, despre faptul că România ia energie electrică și de la Republica Moldova: “Raportul e de 1 la 13, undeva la 10.000 de kw luna trecută, foarte puțin” (VIDEO)
Ultima oră
17:27 - Nicoleta Pauliuc (PNL), acuzații grave la adresa opoziției: „Ați făcut spectacol la televizuni, pe rețelele de socializare. Astăzi, apărați directorii cu lefuri uriașe” (VIDEO)
16:57 - Ursula von der Leyen: „Rusia își bate joc de diplomație, încalcă dreptul internațional și ucide fără discriminare”
16:15 - A picat și cea de-a doua moțiune de cenzură privind companiile de stat
15:52 - Monica Anghel, după operația la ochi: „Îmi era frică că o să văd cum se întâmplă”
15:29 - Satu Mare: Un tată și-a amenințat fetița de 5 ani că o aruncă în râul Someș
14:51 - Grindeanu, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ”
14:30 - Bolojan, mesaj pentru Opoziție: „Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”
14:13 - Daniel David, mesaj cu o zi înainte de începerea anului școlar: „Toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”
13:22 - Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”
12:54 - Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba