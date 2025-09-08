8 septembrie 2025 a adus un început de an școlar atipic, marcat de proteste. Nemulțumirea profesorilor referitoare la măsurile fiscale adoptate de Guvern a scos cadrele didactive în stradă și a dus la amânarea deschiderii mai multor școli. În cadrul unui interviu oferi luni, Ministrul Educației a vorbit despre manifestările profesorilor, dar și despre ce se va întâmpla în următoarel zile cu dascălii și școlile în care aceștia refuză să se prezintă la cursuri.

Cuprins:

Ce mesaj le-a transmis Daniel David sindicaliștilor din Educație Ce spune ministrul Educației despre desfășurarea orelor, în contextul protestelor Când va afla ministrul Educației tema discuției dintre Nicușor Dan și profesorii

Ce mesaj le-a transmis Daniel David sindicaliștilor din Educație

Ministrul nu va participa la discuțiile dintre Nicușor Dan și profesori, care vor avea loc la Palatul Cotroceni, subliniind faptul că, la rândul său, a avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatului în urmă cu ceva zile. Însă, ministrul a lansat o invitație la discuții pentru profesorii „care vor dori să vină”, marți și miercuri.

Daniel David a cerut sindicaliștilor nemulțumiți de reformele fiscale să fie realiști cu privire la schimbările pe care protestele lor le pot aduce, având în vedere că România se află într-o criză fiscal-bugetară. De altfel, ministrul le-a transmis protestatarilor că le cunoaște și le înțelege solicitările.

„Într-un fel este în regulă și că sindicatele au găsit o formulă să-și exprime nemulțumirile sub forma acestui protest, fără să interfereze încă cu primirea copiilor în școli. Mesajul meu pentru sindicaliști și pentru cei care nu sunt neapărat implicați în sindicat este următorul: că în această perioadă este foarte important să fim și realiști și înțeleg, am auzit solicitările”, a afirmat ministrul Daniel David, pentru .

El a continuat spunând că „este complet nerealist să te aștepți ca în această perioadă să se întâmple modificări în legea fiscal-bugetară sau că premierul își va da demisa sau că guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari: evaluarea Moody din septembrie și evaluarea Comisiei Europene din octombrie. De asemenea, îndrăznesc să spun că este neînțelept, dacă nu, poate neinspirat, să soliciți demisia ministrului care totuși a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaționale”.

Ce spune ministrul Educației despre desfășurarea orelor, în contextul protestelor

Ministrul face un apel la profesori, îndemându-i pe aceștia să își facă datoria morală față de elevii în fața cărora se prezință, ținând orele de curs.

„Nu știu în acest moment ce înseamnă boicotare, ce vor să facă? Eu am încrederea că dacă un profesor merge la oră, nu are cum să nu-și facă activitatea pentru care sigur este plătit și dincolo de plată, ca să spun așa, este un act de moralitate intrând în sala de clasă, să-ți faci lecția, să interacționezi cu copiii. (…) Nemulțumirea s-a auzit. Întrebarea este ce facem cu ea, iar invitația mea rămâne așa cum am făcut-o înainte, pentru a construi pentru viitor, începând cu bugetul, reformele pe care le dorim și atenuarea acestor măsuri începând de anul viitor”, a spus Daniel David.

De asemenea, ministrul precizează că, dincolo de proteste, activitatea din „trebuie să se desfășoare în mod normal, dacă oamenii doresc să fie plătiți și își respectă datoria morală față de copii”.

Când va afla ministrul Educației tema discuției dintre Nicușor Dan și profesorii

Ministrul Educației a susținut că nu știe tema discuțiilor care vor avea loc între porfesori și , la Palatul Cotrceni, dar este de părere că „cine crede că în acest moment se mai modifică legea fiscal-bugetară, din punctul meu de vedere, în acest moment este nerealist”.