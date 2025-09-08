B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Daniel David, mesaj pentru profesorii care au ieșit în stradă în prima zi de școală: „Important este să fim realiști”

Daniel David, mesaj pentru profesorii care au ieșit în stradă în prima zi de școală: „Important este să fim realiști”

B1.ro
08 sept. 2025, 17:31
Daniel David, mesaj pentru profesorii care au ieșit în stradă în prima zi de școală: „Important este să fim realiști”
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Ministerul Educației - România / Facebook

8 septembrie 2025 a adus un început de an școlar atipic, marcat de proteste. Nemulțumirea profesorilor referitoare la măsurile fiscale adoptate de Guvern a scos cadrele didactive în stradă și  a dus la amânarea deschiderii mai multor școli. În cadrul unui interviu oferi luni, Ministrul Educației a vorbit despre manifestările profesorilor, dar și despre ce se va întâmpla în următoarel zile cu dascălii și școlile în care aceștia refuză să se prezintă la cursuri.

Cuprins:

  1. Ce mesaj le-a transmis Daniel David sindicaliștilor din Educație
  2. Ce spune ministrul Educației despre desfășurarea orelor, în contextul protestelor
  3. Când va afla ministrul Educației tema discuției dintre Nicușor Dan și profesorii

Ce mesaj le-a transmis Daniel David sindicaliștilor din Educație

Ministrul nu va participa la discuțiile dintre Nicușor Dan și profesori, care vor avea loc la Palatul Cotroceni, subliniind faptul că, la rândul său, a avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatului în urmă cu ceva zile. Însă, ministrul a lansat o invitație la discuții pentru profesorii „care vor dori să vină”, marți și miercuri.

Daniel David a cerut sindicaliștilor nemulțumiți de reformele fiscale să fie realiști cu privire la schimbările pe care protestele lor le pot aduce, având în vedere că România se află într-o criză fiscal-bugetară. De altfel, ministrul le-a transmis protestatarilor că le cunoaște și le înțelege solicitările.

„Într-un fel este în regulă și că sindicatele au găsit o formulă să-și exprime nemulțumirile sub forma acestui protest, fără să interfereze încă cu primirea copiilor în școli. Mesajul meu pentru sindicaliști și pentru cei care nu sunt neapărat implicați în sindicat este următorul: că în această perioadă este foarte important să fim și realiști și înțeleg, am auzit solicitările”, a afirmat ministrul Daniel David, pentru Digi 24.

El a continuat spunând că „este complet nerealist să te aștepți ca în această perioadă să se întâmple modificări în legea fiscal-bugetară sau că premierul își va da demisa sau că guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari: evaluarea Moody din septembrie și evaluarea Comisiei Europene din octombrie. De asemenea, îndrăznesc să spun că este neînțelept, dacă nu, poate neinspirat, să soliciți demisia ministrului care totuși a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaționale”.

Ce spune ministrul Educației despre desfășurarea orelor, în contextul protestelor

Ministrul face un apel la profesori, îndemându-i pe aceștia să își facă datoria morală față de elevii în fața cărora se prezință, ținând orele de curs.

„Nu știu în acest moment ce înseamnă boicotare, ce vor să facă? Eu am încrederea că dacă un profesor merge la oră, nu are cum să nu-și facă activitatea pentru care sigur este plătit și dincolo de plată, ca să spun așa, este un act de moralitate intrând în sala de clasă, să-ți faci lecția, să interacționezi cu copiii. (…) Nemulțumirea s-a auzit. Întrebarea este ce facem cu ea, iar invitația mea rămâne așa cum am făcut-o înainte, pentru a construi pentru viitor, începând cu bugetul, reformele pe care le dorim și atenuarea acestor măsuri începând de anul viitor”, a spus Daniel David.

De asemenea, ministrul precizează că, dincolo de proteste, activitatea din școli „trebuie să se desfășoare în mod normal, dacă oamenii doresc să fie plătiți și își respectă datoria morală față de copii”.

Când va afla ministrul Educației tema discuției dintre Nicușor Dan și profesorii

Ministrul Educației a susținut că nu știe tema discuțiilor care vor avea loc între porfesori și Nicușor Dan, la Palatul Cotrceni, dar este de părere că „cine crede că în acest moment se mai modifică legea fiscal-bugetară, din punctul meu de vedere, în acest moment este nerealist”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Grindeanu: Ne tot mirăm de ce avem un grad mic de colectare a TVA. Sunt multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA. Și mâncarea pentru câini e cumpărată pe firmă. Nu e în regulă! (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Ne tot mirăm de ce avem un grad mic de colectare a TVA. Sunt multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA. Și mâncarea pentru câini e cumpărată pe firmă. Nu e în regulă! (VIDEO)
Ștefan Pălărie (USR): „România se află pe buza prăpastiei”. Ce a afirmat despre reforma administrației locale
Politică
Ștefan Pălărie (USR): „România se află pe buza prăpastiei”. Ce a afirmat despre reforma administrației locale
David a explicat cum s-a transformat „dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei”: „După ce mi-am asumat mandatul, s-a descoperit grozăvia”. Când va începe reforma în Educație (VIDEO)
Politică
David a explicat cum s-a transformat „dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei”: „După ce mi-am asumat mandatul, s-a descoperit grozăvia”. Când va începe reforma în Educație (VIDEO)
Sorin Grindeanu: „Am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog”
Politică
Sorin Grindeanu: „Am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog”
Marcel Ciolacu dă explicații pe Facebook. Ce spune despre sumele cheltuite din Fondul de Rezervă al Guvernului
Politică
Marcel Ciolacu dă explicații pe Facebook. Ce spune despre sumele cheltuite din Fondul de Rezervă al Guvernului
Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
Politică
Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
PSD anunță legi noi pentru eliminarea CASS în cazul unor categorii de români. Grindeanu: Aceste proiecte sunt reparatorii, din punctul nostru de vedere (VIDEO)
Politică
PSD anunță legi noi pentru eliminarea CASS în cazul unor categorii de români. Grindeanu: Aceste proiecte sunt reparatorii, din punctul nostru de vedere (VIDEO)
PSD vrea să fie tratat corect în coaliția de guvernare. Marius Budăi: „Nu vrem să fim doar la încasare…” (VIDEO)
Politică
PSD vrea să fie tratat corect în coaliția de guvernare. Marius Budăi: „Nu vrem să fim doar la încasare…” (VIDEO)
Nicușor Dan, mesaj liniștitor despre coaliția de guvernare: „Nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta”
Politică
Nicușor Dan, mesaj liniștitor despre coaliția de guvernare: „Nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta”
Nicușor Dan a anunțat că va primi la Cotroceni o delegație a profesorilor protestatari / Președintele și-a dus fetița la școală
Politică
Nicușor Dan a anunțat că va primi la Cotroceni o delegație a profesorilor protestatari / Președintele și-a dus fetița la școală
Ultima oră
18:05 - Un spion, prins în România. Despre cine este vorba și unde ar fi avut loc întâlnirile cu ofițeri KGB din Belarus
17:58 - La scurt timp după ce s-a întors în țară, un român a sunat la poliție să-și reclame fiica de 19 ani. Ce acuzații îi aduce tinerei
17:45 - Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști
17:37 - Lider de sindicat, după întâlnirea cu Nicușor Dan: „I-am comunicat că protestele vor continua. Ziua de mâine poate să înceapă cu biocotarea activității didactice. Luăm în calcul și declanșarea grevei generale”
17:20 - Newsweek: Haos în școală: Profesorii câștigă 4.500 lei/lună. Liderii sindicali au venituri de 35.000 lei
17:05 - Record istoric pentru prețul aurului. A depășit pragul psihologic de 500 de lei
16:48 - Dan Negru, mesaj tranșant la început de an școlar. „Dascălii sunt umiliți în școli de derbedei”
16:39 - Viktor Orban, noi declarații conroversate: „Ucraina va fi împărțită în trei”
16:39 - Salariile profesorilor, în România: Cât câștigă un suplinitor, un debutant sau un cadru didactic cu experiență, în anul 2025
16:21 - Incident grav la Teatrul Maghiar din Timișoara, în urmă căruia o actriță a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat