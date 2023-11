AUR a racolat un personaj-cheie din industria păcănelelor / George Simion, luna trecută: „AUR, ca partid creștin, consideră că toate jocurile de noroc trebuie interzise în mediile defavorizate pentru că distrug familii, vieți”

Sorin Constantinescu, fondatorul unei companii de jocuri de noroc, a declarat, marți, că s-a înscris în AUR. El a vorbit în conferința în care partidul a anunțat consolidarea unui „pol suveranist autentic”.

Sorin Constantinescu operează și o companie de consultanță în domeniul jocurilor de noroc și e și președintele unei asociații sectoriale, care face lobby pentru industrie, informează

Cu toate acestea, președintele AUR, George Simion, declara luna trecută pentru că „AUR, ca și partid creștin, consideră că toate jocurile de noroc trebuie interzise complet în mediile defavorizate”.

Sorin Constantinescu s-a înscris în AUR

G4Media notează că este prima oară când un reprezentant de frunte al industriei jocurilor de noroc și păcănelelor intră în politică la un asemenea nivel.

În septembrie, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, susținea că Sorin Constantinescu din cauza unor de jocuri de noroc: „E unul Sorin, una Odette, tot ne caută prin interpuşi şi nu ştiu cum să ajungă la noi, să nu cumva să facem ordine şi serverele acestor jocuri de noroc să fie în instituţia Jocurile de Noroc, şi nu în alte ţări sau în offshore-uri. Dar să știți că ei nu se opresc aici. Să îți fie frică de ceea ce pot inventa despre dumneavoastră. De aceea, eu consider că deja am ajuns într-o formă de șantaj. Și, în calitatea mea de prim ministru, solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii și de un șantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător, că nu știu ce Sorin stă la masă cu liderul populiștilor, astăzi. Fiindcă sunt foarte determinat să duc tot ceea ce am început la capăt”.

În declarația sa, premierul CIolacu mai făcea referire la Odeta Nistor, fostă șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în prezent şefă la Asociaţia Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanţă.

Între timp, proiectul cu care s-a lăudat Ciolacu iar el n-a mai deschis subiectul.

Ce declara George Simion (AUR) despre jocurile de noroc

Înscrierea lui Sorin Constantinescu în AUR vine la câteva săptămâni după ce George Simion, președintele partidului, susținea că jocurile de noroc trebuie desființate complet în mediile defavorizate pentru că distrug familii.

„AUR, ca și partid creștin, consideră că toate jocurile de noroc trebuie interzise complet în mediile defavorizate pentru că distrug șanse, familii, vieți. Propunem lui Marcel Ciolacu și întregii coaliții să taie răul din rădăcină, nu vor reuși cu nimic prin jumătăți de măsură”, a declarat Simion, la începutului lunii octombrie, pentru Libertatea.