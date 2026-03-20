George Simion, liderul AUR, a anunțat că partidul său va ataca la Curtea Constituțională (CCR) legea bugetului de stat pe 2026, abia aprobată în Parlament. Și de data aceasta, Simion a lansat un atac voalat la PSD.

Simion: Vom contesta la CCR legea bugetului de stat

„Vom contesta această lege la CCR. Ne facem datoria, de opoziție. Însă guvernarea nu are nicio țintă, România nu merge niciunde. Suntem pe o cale greșită și bugetul propus de AUR vine să reducă deficitul și cheltuielile statului.

Nu am văzut responsabilitate din partea arcului guvernamental, ci fel de fel de chestiuni mascate sub forma investițiilor durabile. Nu cred că de stadioane aveam nevoie acum. Trebuie să protejăm oamenii vulnerabili și să investim în niște proiecte care să genereze prosperitate, cum ar fi producția și stocarea de energie”, a declarat George Simion, după votul din Parlament.

Simion: Avem un partid din coaliție care a refuzat să livreze ce a promis

Președintele AUR a atacat apoi PSD: „Avem un partid din coaliție care a refuzat să livreze ce a promis în acest buget, să nu mai impute CASS-ul mamelor. E rușinos felul în care românii sunt menținuți cu ajutoare date din când în când, în loc să se respecte legea. Noi am votat pentru toate amendamentele făcute la legea bugetului”.

În timpul dezbaterilor din Parlament, Simion a afirmat că Sorin Grindeanu, președintele PSD, , dar e, de fapt, Ali Baba cu cei 40 de hoți: „Am vaga impresie că am asistat iar la un episod de amnezie colectivă din partea dlui Grindeanu, că nu mai știe dacă e în opoziție sau la putere și pretinde că e Robin Hood care ia de la miliardarii României. (…) Robin Hood, care ia de la bogați și dă la săraci, de fapt, în realitatea din România, e reprezentat de Grindeanu Baba și cei 40 de hoți”.

Legea bugetului de stat pe 2026 , vineri, cu 319 de voturi „pentru” și 104 „împotrivă”.