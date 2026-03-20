B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Simion: Grindeanu pretinde că e Robin Hood, dar e Grindeanu Baba și cei 40 de hoți (VIDEO)

Simion: Grindeanu pretinde că e Robin Hood, dar e Grindeanu Baba și cei 40 de hoți (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 mart. 2026, 08:31
Simion: Grindeanu pretinde că e Robin Hood, dar e Grindeanu Baba și cei 40 de hoți (VIDEO)
George Simion l-a ironizat pe Sorin Grindeanu, de la tribuna Parlamentului. Sursa foto: Captură Video - B1 TV
Cuprins
  1. Simion, ironii la adresa lui Grindeanu
  2. Simion: Grindeanu ia de la mame și de la copii

George Simion, liderul AUR, l-a criticat și ironizat pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, în discursul pe care l-a susținut în Parlament, la dezbaterile pe buget.

Simion, ironii la adresa lui Grindeanu

„Am vaga impresie că am asistat iar la un episod de amnezie colectivă din partea dlui Grindeanu, că nu mai știe dacă e în opoziție sau la putere și pretinde că e Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu mașini de epocă. Dl Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar…

Dl Grindeanu, nu știu dacă miliardarii cu mașini de epocă sunt miliardarii răi și miliardarii care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt buni…”, a spus liderul AUR.

Simion: Grindeanu ia de la mame și de la copii

George Simion l-a acuzat apoi de ipocrizie pe Sorin Grindeanu și că acceptă măsuri de sărăcire a copiilor și mamelor.

„Robin Hood, care ia de la bogați și dă la săraci, de fapt, în realitatea din România, e reprezentat de Grindeanu Baba și cei 40 de hoți. Pentru că voi, azi, care pretindeți că nu tăiați de la copii, tocmai acceptați încă o dată, cum ați mai acceptat în iunie, să tăiați și CASS-ul de la mame.

Și dvs, dle Grindeanu, acceptați ca bursele de merit, tăiate nedrept de dl Bolojan, care ne vorbește despre responsabilitate, să meargă, de exemplu, la colegul dvs de la Timișoara, Fredi Simonis, care își face stadion de 140 de milioane de euro. Și dvs sunteți la Timiș.

Sau când mințiți părinții și bunicii că n-aveți bani pentru indexarea pensiilor. Dacă nici asta nu e o dovadă de ipocrizie, nu-mi dau seama care e”, a mai afirmat Simion.

Tags:
