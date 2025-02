AUR, măcinat de scandaluri. Un fost deputat lansează acuzații grave la adresa lui George Simion: „Banii ceruți ajungeau la 60.000 de euro pentru un loc în Parlament” / „Toți nașii și nașele au ajuns deputați”

Fostul deputat AUR Antonio Andrușceac a lansat acuzații grave la adresa lui George Simion despre care spune că refuză să ofere răspunsuri în legătură cu modul înc are sunt cheltuiți banii primiți de partid. Andrușceac a precizat într-o intervenție pentru B1 TV că a fost dat afară din partid fără să fie anunțat după ce a dezvăluit faptul că George Simion ar fi cerut zeci de mii de euro de la deputați pentru locurile eligibile pe liste:

“Demersurile mele pe care le-am făcut și eu, și Claudiu Târziu și alții în interiorul partidului de transparentizare a cheltuirii banilor publici, banii ăia despre care Simion spunea că nu ne vom atinge niciodată, subvenția pentru partide de la stat, apoi banii care au fost ceruți și despre care se știe, a recunoscut și Simion, 60.000 de deputat, 20.000 nerambursabili, 40.000 dacă erau dați în perioada de candidatură, multe alte lucruri, principiile prin care alegem oamenii și îi punem, faptul că era hotărât și era promis de el la televiziuni că nu se vor mai regăsi pe listele AUR soț și soție, și iată, verișorii lui Enache, una este la Bacău deputată, vărul Enache candidat la București care a obținut un scor de 2,8%, cam cât berea fără alcool, este deputat la București. Toți nașii sunt deputați și nașele.”

Antonio Andrușceac a respins acuzațiile că a lansat aceste critici pentru că nu a fost numit într-o funcție la ASF, așa cum s-a vehiculat inițial:

“Acum despre prostia asta cu ASF-ul, aflați că numirile la ASF încă nici nu s-au făcut, așa că nu aveam de ce să fiu supărat pentru că posturile alea abia ar fi trebuit să se obțină, nu era un post pe care să mă duc. Nu s-a votat, nu s-a pus în discuție acest post.

Când eram în comisia de buget, ei puseseră acolo niște oameni care erau de la PSD, ca să se confirme și blaturile astea pentru că sunt mai vechi. Și Mihai Enache, fostul candidat, tot de la PSD venise, pe filieră PSD Sector 5, PSD Sector 4. Eu nu aveam nici măcar puterea să îl opresc pe omul ăla să obțină postul dacă îl votau parlamentarii din Comisia de Buget care nu l-au votat și dacă îl vota Plenul. Ei ar trebui în primul rând să învețe regulamentul sau să nu mai mintă pentru că mincinoșii nu au memorie”.

Andrușceac a mai spus că a fost evoit să se împrumute pentru a da bani la partid, bani pe care nu a reușit să îi mai recupereze în totalitate:

“Eu am spus atunci că s-au cerut bani, am spus-o public, am scris-o și în declarația mea de avere. Eu nefiind eligibil nici pe lista la locale, nici pe lista de la europarlamentare, fiind peste locul 30 am împrumutat partidul, împrumutându-mă la rândul meu, 300.000 de euro partidului, bani de care partidul și-a bătut joc. Mi s-a returnat dintr-un 1.500.000, 600.000 de lei, prin incompetența lor. Legea spune clar că de acei bani deodată ce i-am împrumutat legal partidului răspunde mandatarul financiar și conducerea partidului”.

Andrușceac a mai precizat că a aflat din presă că a fost exclus din AUR:

“Eu am aflat de la dumneavoastră, din presă. După ce eram în parc la o alergare, când am ajuns am aflat că am fost exclus. Nu prea poți să fii exclus din punct de vedere statutar pentru că până la excludere mai erau în statutul AUR prins, ce-i drept, statut de care Simion a spus că înseamnă doar niște hârtii, încă alte 9 sancțiuni dintre care nu mi-a fost aplicată niciuna.

Simion nu a permis să existe structuri alese în AUR. Nu avem nicio filială în care să avem președinți aleși sau o conducere aleasă în mod statutar, așa cum cere legea, cum cere statutul și legea partidelor. Noi funcționăm de patru ani cu interimari pentru ca Simion să îi poată da afară când vrea pentru că altfel o persoană aleasăs epaote schimba doar prin vot”.

Fostul deputat AUR a mai precizat că George Simion nu ar trebui să mai candideze la prezidențiale:

“Eu am zis că trebuie să își țină cuvântul și promisiunea și decizia luată în comitetul anțional de conducere de-al susține până la capăt pe Călin Georgescu, nu de a se urca pe o nedreptate făcută nu neapărat lui Călin Georgescu, ci poporului român prin blocarea turului doi chiar în timpul desfășurării. Dacă ești un om de onoare și vrei să beneficiezi de voturile lui Călin Georgescu, dacă acesta nu va fi lăsat să candideze, fă-o într-un mod onorail, într-o discuție față în față cu omul care acum trei ani l-ai dat pe tobogan”.